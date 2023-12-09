Джерело в ГУР показало одне з останніх фото Киви. Відпочивав у ресторані "Пушкін" у Москві

З'явилися одні з останніх фотографій колабораціоніста Іллі Киви перед його ліквідацією українськими спецслужбами

Ілля Кива (Фото: скріншот з відео)

У мережі з'явилися одні з останніх знімків із екс-нардепом та колабораціоністом Іллею Кивою, якого було ліквідовано українськими спеціальними службами 6 грудня.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Відповідні фото першим опублікував блогер Сергій Іванов. За його словами, вони зроблені під час відпочинку Ківи у ресторані "Пушкін" у московському ГУМі.

"І це, до речі, дуже символічно для решти апологетів та любителів розкішного життя за російські гроші", – написав Іванов.

Співрозмовник LIGA.net у Головному управлінні розвідки Міноборони підтвердив автентичність фотографій і сказав, що це справді одні з останніх прижиттєвих знімків колаборанта.

Ківа у московському ресторані (Фото: LIGA.net)

Раніше стало відомо, що Кива було ліквідовано під час операції Служби безпеки України. Його труп знайшли лежачим на животі в снігу в селі Супонєво під Москвою, на території готелю "Велич Кантрі Клаб".

Він був убитий двома кулями, у нього стріляли кілька разів.

6 березня 2022 року Офіс генпрокурора повідомив про підозру Киві у держзраді.

20 квітня правоохоронці отримали санкцію суду на досудове розслідування проти Киви, що втік до Росії та звідти публічно підтримував війну проти України. Це рішення відкрило можливість заочного суду з нього.

У липні 2023 року Кива отримав підозру за заклики до агресивної війни та повалення української влади.

13 листопада 2023-го Киву було заочно засуджено українським судом на 14 років позбавлення волі.

Читайте також: Журналісти Bihus.Info вирахували місце проживання колишнього депутата Киви: відео