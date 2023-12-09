Источник в ГУР показал одно из последних фото Кивы. Отдыхал в ресторане "Пушкин" в Москве
Илья Кива (Фото: скриншот с видео)

В сети появились одни из последних снимков с экс-нардепом и коллаборационистом Ильей Кивой, который был ликвидирован украинскими специальными службами 6 декабря. 

Соответствующие фото первым опубликовал блогер Сергей Иванов. По его словам, они сделаны во время отдыха Кивы в ресторане "Пушкин" в московском ГУМе. 

"И это, кстати, очень символично для остальных апологетов и любителей роскошной жизни за российские деньги", — написал Иванов.

Собеседник LIGA.net в Главном управлении разведки Минобороны подтвердил аутентичность фотографий и сказал, что это действительно одни из последний прижизненных снимков коллаборанта. 

Кива в московском ресторане (Фото: LIGA.net)
Кива в московском ресторане (Фото: LIGA.net)

Ранее стало известно, что Кива был ликвидирован в ходе операции Службы безопасности Украины. Его труп нашли лежащим на животе в снегу в деревне Супонево под Москвой, на территории отеля "Величъ Кантри Клаб".

Он был убит двумя пулями, в него стреляли несколько раз.

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