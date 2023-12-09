Источник в ГУР показал одно из последних фото Кивы. Отдыхал в ресторане "Пушкин" в Москве
В сети появились одни из последних снимков с экс-нардепом и коллаборационистом Ильей Кивой, который был ликвидирован украинскими специальными службами 6 декабря.
Соответствующие фото первым опубликовал блогер Сергей Иванов. По его словам, они сделаны во время отдыха Кивы в ресторане "Пушкин" в московском ГУМе.
"И это, кстати, очень символично для остальных апологетов и любителей роскошной жизни за российские деньги", — написал Иванов.
Собеседник LIGA.net в Главном управлении разведки Минобороны подтвердил аутентичность фотографий и сказал, что это действительно одни из последний прижизненных снимков коллаборанта.
Ранее стало известно, что Кива был ликвидирован в ходе операции Службы безопасности Украины. Его труп нашли лежащим на животе в снегу в деревне Супонево под Москвой, на территории отеля "Величъ Кантри Клаб".
Он был убит двумя пулями, в него стреляли несколько раз.
- 6 марта 2022 года Офис генпрокурора сообщил о подозрении Киве в госизмене.
- 20 апреля правоохранители получили санкцию суда на досудебное расследование против сбежавшего в Россию Кивы, оттуда публично поддерживавшего войну против Украины. Это решение открыло возможность заочного суда над ним.
- В июле 2023 года Кива получил подозрение за призывы к агрессивной войне и свержению украинской власти.
- 13 ноября 2023-го Кива был заочно осужден украинским судом на 14 лет лишения свободы.
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