Источник в ГУР показал одно из последних фото Кивы. Отдыхал в ресторане "Пушкин" в Москве

Появились одни из последних фотографий коллаборациониста Ильи Кивы перед его ликвидацией украинскими спецслужбами

Илья Кива (Фото: скриншот с видео)

В сети появились одни из последних снимков с экс-нардепом и коллаборационистом Ильей Кивой, который был ликвидирован украинскими специальными службами 6 декабря.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Соответствующие фото первым опубликовал блогер Сергей Иванов. По его словам, они сделаны во время отдыха Кивы в ресторане "Пушкин" в московском ГУМе.

"И это, кстати, очень символично для остальных апологетов и любителей роскошной жизни за российские деньги", — написал Иванов.

Собеседник LIGA.net в Главном управлении разведки Минобороны подтвердил аутентичность фотографий и сказал, что это действительно одни из последний прижизненных снимков коллаборанта.

Кива в московском ресторане (Фото: LIGA.net)

Ранее стало известно, что Кива был ликвидирован в ходе операции Службы безопасности Украины. Его труп нашли лежащим на животе в снегу в деревне Супонево под Москвой, на территории отеля "Величъ Кантри Клаб".

Он был убит двумя пулями, в него стреляли несколько раз.

6 марта 2022 года Офис генпрокурора сообщил о подозрении Киве в госизмене.

20 апреля правоохранители получили санкцию суда на досудебное расследование против сбежавшего в Россию Кивы, оттуда публично поддерживавшего войну против Украины. Это решение открыло возможность заочного суда над ним.

В июле 2023 года Кива получил подозрение за призывы к агрессивной войне и свержению украинской власти.

13 ноября 2023-го Кива был заочно осужден украинским судом на 14 лет лишения свободы.

Смотрите также: Журналисты Bihus.Info вычислили место проживания бывшего депутата Кивы: видео