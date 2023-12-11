Убийство Кивы. Источник в СБУ поделился фото и видео с телом коллаборанта после ликвидации
Собеседники LIGA.net в Службе безопасности Украины поделились снимками и видео с места ликвидации коллаборациониста Ильи Кивы, который был убит в Подмосковье 6 декабря.
По его словам, спецоперация СБУ готовилась длительное время и была успешно реализована.
На кадрах можно увидеть тело Кивы, которое лежит на снегу, а рядом с ним видны пятна крови.
Внимание. На фотографиях могут быть чувствительные кадры.
Также на видео запечатлен наблюдательный пункт, где ожидали коллаборанта — недалеко от этого места он снимал свои многочисленные пропагандистские ролики.
Отмечается, что Кива был одной из приоритетных целей, его "вели" давно, изучая детали маршрутов передвижения, распорядок его дня и привычки. Несмотря на серьезную охрану, его удалось ликвидировать.
Ранее стало известно, что Кива был ликвидирован в ходе операции Службы безопасности Украины. Его труп нашли лежащим на животе в снегу в деревне Супонево под Москвой, на территории отеля "Величъ Кантри Клаб".
Он был убит двумя пулями, в него стреляли несколько раз.
- 6 марта 2022 года Офис генпрокурора сообщил о подозрении Киве в госизмене.
- 20 апреля правоохранители получили санкцию суда на досудебное расследование против сбежавшего в Россию Кивы, оттуда публично поддерживавшего войну против Украины. Это решение открыло возможность заочного суда над ним.
- В июле 2023 года Кива получил подозрение за призывы к агрессивной войне и свержению украинской власти.
- 13 ноября 2023-го Кива был заочно осужден украинским судом на 14 лет лишения свободы.
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