Убийство Кивы. Источник в СБУ поделился фото и видео с телом коллаборанта после ликвидации
Илья Кива (Фото: скриншот с видео)

Собеседники LIGA.net в Службе безопасности Украины поделились снимками и видео с места ликвидации коллаборациониста Ильи Кивы, который был убит в Подмосковье 6 декабря.

По его словам, спецоперация СБУ готовилась длительное время и была успешно реализована.

На кадрах можно увидеть тело Кивы, которое лежит на снегу, а рядом с ним видны пятна крови. 

Внимание. На фотографиях могут быть чувствительные кадры. 

Тело Кивы на снегу
Тело Кивы на снегу
Убийство Кивы. Источник в СБУ поделился фото и видео с телом коллаборанта после ликвидации

Также на видео запечатлен наблюдательный пункт, где ожидали коллаборанта — недалеко от этого места он снимал свои многочисленные пропагандистские ролики. 

Отмечается, что Кива был одной из приоритетных целей, его "вели" давно, изучая детали маршрутов передвижения, распорядок его дня и привычки. Несмотря на серьезную охрану, его удалось ликвидировать. 

Ранее стало известно, что Кива был ликвидирован в ходе операции Службы безопасности Украины. Его труп нашли лежащим на животе в снегу в деревне Супонево под Москвой, на территории отеля "Величъ Кантри Клаб".

Он был убит двумя пулями, в него стреляли несколько раз.

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