Малюк обещает максимально приблизить войну к Кремлю. Назвал главные цели СБУ на 2024 год

Малюк заявил, что Служба безопасности Украины будет продолжать операции в Крыму и на территории России

Василий Малюк (Фото: ОП)

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк пообещал "максимально приблизить войну к Кремлю" в 2024 году. Об этом он сообщил в интервью изданию Politico.

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По его словам, в следующем году СБУ намерена активизировать операции в глубине территории России и оккупированных земель.

"Мы не можем раскрывать наши планы. Они должны оставаться шокером для врага. Готовим сюрпризы. Оккупанты должны понять, что спрятаться не удастся. Мы найдем врага повсюду", — сказал Малюк.

Он намекнул, что целями службы будут военные и логистические объекты россиян в Украине и на территории РФ, в частности, в Крыму и на Черном море.

Генерал заявил, что при помощи морских дронов Sea Baby Украина постепенно вытесняет Черноморский флот РФ из Крыма.

"Это законная цель для нас согласно международному праву и правилам войны. Законодательство Украины также позволяет нам атаковать этот объект. И мы должны уничтожить логистику нашего противника", — подчеркнул глава СБУ, комментируя возможные новые атаки на Крымский мост.

5 декабря собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что дроны СБУ и ГУР ударили по "Морскому нефтяному терминалу" в Феодосии, который использовали оккупационные войска.

в правоохранительных органах сообщил, что дроны СБУ и ГУР ударили по "Морскому нефтяному терминалу" в Феодосии, который использовали оккупационные войска. В тот же день в районах населенных пунктов Багерово и Стрелковое дроны СБУ атаковали ряд важных военных объектов россиян.

6 декабря коллаборант Кива был ликвидирован в ходе операции СБУ. Его труп нашли лежащим на животе в снегу в деревне Супонево под Москвой, на территории отеля "Величъ Кантри Клаб".

Он был убит двумя пулями, в него стреляли несколько раз.

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