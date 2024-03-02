У російському Санкт-Петербурзі стався вибух у житловому будинку на Піскарівському проспекті, причиною нібито став приліт безпілотника. Про це повідомили місцеві пропагандистські ресурси, підконтрольні Кремлю.

Росіяни пишуть, що будинок розташований на Піскарівському проспекті, 161.

Наголошується, що обійшлося без постраждалих.

З посиланням на місцевих жителів повідомляється, що у будинок врізався невідомий дрон.

Інших подробиць наразі немає.

На опублікованому відео можна побачити наслідки інциденту та пошкодження будівлі.

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