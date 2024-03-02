У Санкт-Петербурзі стався вибух. Росіяни пишуть, що безпілотник врізався у будинок — відео
У російському Санкт-Петербурзі стався вибух у житловому будинку на Піскарівському проспекті, причиною нібито став приліт безпілотника. Про це повідомили місцеві пропагандистські ресурси, підконтрольні Кремлю.
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Росіяни пишуть, що будинок розташований на Піскарівському проспекті, 161.
Наголошується, що обійшлося без постраждалих.
З посиланням на місцевих жителів повідомляється, що у будинок врізався невідомий дрон.
Інших подробиць наразі немає.
На опублікованому відео можна побачити наслідки інциденту та пошкодження будівлі.
- 18 січня під удар безпілотників потрапив Петербурзький нафтовий термінал. Це найпівнічніша і найвіддаленіша точка, куди долітали українські дрони.
- 19 січня безпілотники атакували нафтобазу під Брянськом.
- 21 січня під ударом був нафтопереробний завод Новатека в Усть-Лузі на Балтійському морі. Пізніше він відновив роботу, але як перевалка – виробництво там зупинилося.
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