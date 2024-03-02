В российском Санкт-Петербурге произошел взрыв в жилом доме на Пискаревском проспекте, причиной якобы стал прилет беспилотника. Об этом сообщили местные пропагандистские ресурсы, подконтрольные Кремлю. 

Россияне пишут, что дом расположен на Пискаревском проспекте, 161.

Отмечается, что обошлось без пострадавших.

Со ссылкой на местных жителей сообщается, что в дом врезался неизвестный дрон.

Других подробностей пока нет. 

На опубликованном видео можно заметить последствия инцидента и повреждения здания.

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