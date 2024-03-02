В Санкт-Петербурге произошел взрыв. Россияне пишут, что беспилотник врезался в дом — видео
В российском Санкт-Петербурге произошел взрыв в жилом доме на Пискаревском проспекте, причиной якобы стал прилет беспилотника. Об этом сообщили местные пропагандистские ресурсы, подконтрольные Кремлю.
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Россияне пишут, что дом расположен на Пискаревском проспекте, 161.
Отмечается, что обошлось без пострадавших.
Со ссылкой на местных жителей сообщается, что в дом врезался неизвестный дрон.
Других подробностей пока нет.
На опубликованном видео можно заметить последствия инцидента и повреждения здания.
- 18 января под удар беспилотников попал Петербургский нефтяной терминал. Это самая северная и самая отдаленная точка, куда долетали украинские дроны.
- 19 января беспилотники атаковали нефтебазу под Брянском.
- 21 января под ударом был нефтеперерабатывающий завод Новатэка в Усть-Луге на Балтийском море. Позже он возобновил работу, но только как перевалка – производство там остановилось.
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