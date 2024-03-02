В российском Санкт-Петербурге произошел взрыв в жилом доме на Пискаревском проспекте, причиной якобы стал прилет беспилотника. Об этом сообщили местные пропагандистские ресурсы, подконтрольные Кремлю.

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Россияне пишут, что дом расположен на Пискаревском проспекте, 161.

Отмечается, что обошлось без пострадавших.

Со ссылкой на местных жителей сообщается, что в дом врезался неизвестный дрон.

Других подробностей пока нет.

На опубликованном видео можно заметить последствия инцидента и повреждения здания.

18 января под удар беспилотников попал Петербургский нефтяной терминал. Это самая северная и самая отдаленная точка, куда долетали украинские дроны.

19 января беспилотники атаковали нефтебазу под Брянском.

21 января под ударом был нефтеперерабатывающий завод Новатэка в Усть-Луге на Балтийском море. Позже он возобновил работу, но только как перевалка – производство там остановилось.

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