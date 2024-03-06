У російській Туві вибухнула Шагонарська ТЕЦ, є багато постраждалих — фото і відео

Кількість постраждалих внаслідок вибуху на Шагонарській ТЕЦ зросла до 21 особи

Шагонарська ТЕЦ після вибуху (Фото: ресурс окупантів)

У російській Туві стався вибух на Шагонарській теплоелектроцентралі, постраждала 21 особа, причиною називають "недбалість". Про це повідомили місцеві пропагандистські ресурси, підконтрольні Кремлю.

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Росіяни заявляють, що повідомлення про вибух надійшло близько 08:49, він стався в приміщенні подачі палива, зруйновано стрічку для подачі вугілля та одну зі стін будівлі.

Зазначається, що всі чотири котли ТЕЦ цілі, а пожежу вже загасили, причини поки що невідомі. Загиблих і зниклих безвісти немає, шестеро постраждалих у тяжкому стані.

Теплопостачання Шагонара зупинено, без опалення залишилося 62 багатоквартирних та 216 приватних будинків, там мешкає близько 4000 осіб, заняття у школах скасовано.

У самій республіці запровадили режим надзвичайної ситуації регіонального значення, відкрито кримінальну справу за статтею про "недбалість з необережності, що заподіяла тяжку шкоду здоров'ю".

У ніч на 2 березня в російському Санкт-Петербурзі стався вибух у житловому будинку на Піскарівському проспекті – причиною нібито став приліт безпілотника.

Цієї ж ночі в Єкатеринбурзі на Уралі стався вибух на електропідстанції "Калінінська", яка живить три оборонні заводи.

У ГУР, коментуючи вибух у Єкатеринбурзі, заявили, що в Росії є "небайдужі громадяни", які прагнуть і роблять відповідні кроки для якнайшвидшого звільнення країни від режиму Путіна.

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