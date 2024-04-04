Вечером 4 апреля в российском Курске раздался ряд взрывов, после чего вспыхнули пожары. Местные Telegram-каналы и губернатор Роман Старовойт заявил, что город атаковали беспилотники.

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Старовойт написал о возгорании в районе Центрального рынка, после якобы сбитого дрона. Он утверждает, что там попадание в павильоны.

Кроме того, есть попадания в небольшой частный дом, известно о возгорании еще двоих.

По данным губернатора, пожар также возник в здании Курского областного центра развития творчества детей и юношества.

О жертвах не сообщается.

Фото: Telegram-каналы врага

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