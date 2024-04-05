ГУР и ВСУ ударили по российским аэродромам: уничтожили Су-25, повредили Ту-95МС – источник

Главное управление разведки и ВСУ ударили по трем военным аэродромам на территории РФ в ночь на 5 апреля. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в Силах безопасности и обороны.

Он отметил, что в результате дроновой атаки по крайней мере три стратегических бомбардировщика Ту-95МС на аэродроме "Энгельс-2" могли получить серьезные повреждения.

На этом же аэродроме погибли семь захватчиков, а среди них могут быть и пилоты бомбардировщиков, отметил собеседник.

Также военная разведка и ВСУ ударили дронами по военному аэродрому в Ейске – там по меньшей мере "полностью сгорели" два штурмовика Су-25 и ликвидированы четыре оккупанта, отметил собеседник.

Кроме того, он сообщил о поражении еще одного аэропорта в Курске – без подробностей.

"Ночь на 5 апреля стала одной из самых черных для российской стратегической авиации и авиации в целом. Последствия только этой атаки будут ощутимы для оккупантов в долгосрочной перспективе. Но это не последняя подобная операция, мы, как говорится, еще не начинали", – подытожил собеседник.

Вечером 4 апреля в российском Курске раздался ряд взрывов, после чего вспыхнули пожары. Местные Telegram-каналы и губернатор оккупантов заявили, что город атаковали беспилотники.

В ночь на 5 апреля по стране-агрессору России была совершена массированная атака беспилотниками - по городам, в которых расположены военные аэродромы оккупационной армии.

Сегодня собеседник LIGA.net в силовых структурах сообщил, что на российском аэродроме Морозовск в Ростовской области в результате ночной атаки дронов уничтожены по меньшей мере шесть самолетов оккупантов. По его словам, это результат работы Службы безопасности Украины и Сил обороны.

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