В ночь на 5 апреля Россия подверглась массированной атаке беспилотников, под ударом оказались города, в которых расположены военные аэродромы оккупационной армии. Об этом сообщили местные пропагандистские ресурсы, подконтрольные Кремлю.

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Сначала взрывы раздавались в Морозовске Ростовской области и Ейске Краснодарского края. В первом городе наблюдались проблемы с электричеством.

Местные жители в чатах писали о нескольких прилетах и ударах по аэродромам.

OSINT-иссследователь MT Anderson написал, что 4 апреля на авиабазе в Морозовске были расположены 24 истребителей Су-34 и три самолета Су-35, которые сбрасывают на украинские позиции управляемые авиационные бомбы.

Аэродром в Морозовске 4 апреля (Фото: MT Anderson/X)

Россияне отмечали, что дроны летали очень низко, а радары их не видели.

Позднее взрывы были слышны в Энгельсе Саратовской области, где базируется стратегическая авиация врага.

Вечером 4 апреля в российском Курске раздался ряд взрывов, после чего вспыхнули пожары. Местные Telegram-каналы и губернатор Роман Старовойт заявили, что город атаковали беспилотники — видео.

В сентябре 2023 года стало известно, что Россия начала размещать на Ту-95МС в Энгельсе шины, надеясь, что они защитят их от украинских дронов-камикадзе или дронов, сбрасывающих боеприпасы, как это было в атаке на аэродром в Пскове.

В начале 2023 года после первых атак на аэродром Энгельс там появились защитные барьеры.

В начале осени в ГУР признали, что по аэродромам Энгельс и Дягилево били старыми советскими беспилотниками Ту-141 "Стриж".

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