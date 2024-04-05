В ночь на 5 апреля Россия подверглась массированной атаке беспилотников, под ударом оказались города, в которых расположены военные аэродромы оккупационной армии. Об этом сообщили местные пропагандистские ресурсы, подконтрольные Кремлю.

Сначала взрывы раздавались в Морозовске Ростовской области и Ейске Краснодарского края. В первом городе наблюдались проблемы с электричеством.

Местные жители в чатах писали о нескольких прилетах и ударах по аэродромам.

OSINT-иссследователь MT Anderson написал, что 4 апреля на авиабазе в Морозовске были расположены 24 истребителей Су-34 и три самолета Су-35, которые сбрасывают на украинские позиции управляемые авиационные бомбы.

Аэродром в Морозовске 4 апреля (Фото: MT Anderson/X)
Аэродром в Морозовске 4 апреля (Фото: MT Anderson/X)

Россияне отмечали, что дроны летали очень низко, а радары их не видели.

Позднее взрывы были слышны в Энгельсе Саратовской области, где базируется стратегическая авиация врага.

Вечером 4 апреля в российском Курске раздался ряд взрывов, после чего вспыхнули пожары. Местные Telegram-каналы и губернатор Роман Старовойт заявили, что город атаковали беспилотники — видео. 

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