Ту-95МС, Ту-160, Ил-76. Появились новые спутниковые снимки аэродрома Энгельс-2 у Саратова

Россияне проводят тренировки и незначительные перемещения бортов между военными аэродромами

Стратегический бомбардировщик Ту-95МС (Фото: ресурс оккупантов)

В сети появились спутниковые снимки с военной авиабазы Энгельс-2 в Саратовской области России, где размещается стратегическая авиация оккупационной армии, из которой она обстреливает Украину. Соответствующие фото опубликовал военный канал Monitor.

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Аналитики заявляют, что снимки сделаны 8 февраля.

Тогда на аэродроме находилось семь бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и четыре Ту-160.

Также были замечены два транспортных самолета Ил-76/78, которые россияне используют для перевозки военных грузов и личного состава.

Отмечается, что захватчики проводят тренировки и незначительные перемещения бортов между аэродромами в северной и центральной части РФ.

В сентябре 2023 года стало известно, что Россия начала размещать на Ту-95МС в Энгельсе шины, надеясь, что они защитят их от украинских дронов-камикадзе или дронов, сбрасывающих боеприпасы, как это было в атаке на аэродром в Пскове.

В начале 2023 года после первых атак на аэродром Энгельс там появились защитные барьеры.

В начале осени в ГУР признали, что по аэродромам Энгельс и Дягилево били старыми советскими беспилотниками Ту-141 "Стриж".

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