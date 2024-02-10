Ту-95МС, Ту-160, Ил-76. Появились новые спутниковые снимки аэродрома Энгельс-2 у Саратова
Стратегический бомбардировщик Ту-95МС (Фото: ресурс оккупантов)

В сети появились спутниковые снимки с военной авиабазы Энгельс-2 в Саратовской области России, где размещается стратегическая авиация оккупационной армии, из которой она обстреливает Украину. Соответствующие фото опубликовал военный канал Monitor.

Аналитики заявляют, что снимки сделаны 8 февраля.

Фото: Monitor/Telegram
Фото: Monitor/Telegram

Тогда на аэродроме находилось семь бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и четыре Ту-160.

Фото: Monitor/Telegram
Фото: Monitor/Telegram

Также были замечены два транспортных самолета Ил-76/78, которые россияне используют для перевозки военных грузов и личного состава. 

Фото: Monitor/Telegram
Фото: Monitor/Telegram

Отмечается, что захватчики проводят тренировки и незначительные перемещения бортов между аэродромами в северной и центральной части РФ.

Фото: Monitor/Telegram
Фото: Monitor/Telegram
Фото: Monitor/Telegram
Фото: Monitor/Telegram

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