Ту-95МС, Ту-160 та Іл-76. З'явилися нові супутникові знімки аеродрому Енгельс-2 біля Саратова

Росіяни проводять тренування та незначні переміщення бортів між військовими аеродромами

Стратегічний бомбардувальник Ту-95МС (Фото: ресурс окупантів)

У мережі з'явилися супутникові знімки з військової авіабази Енгельс-2 у Саратовській області Росії, де розміщується стратегічна авіація окупаційної армії, з якої вона обстрілює Україну. Відповідні знімки опублікував військовий канал Monitor.

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Аналітики заявляють, що знімки зроблено 8 лютого.

Тоді на аеродромі перебували сім бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та чотири Ту-160.

Також були помічені два транспортні літаки Іл-76/78, які росіяни використовують для перевезення військових вантажів та особового складу.

Зазначається, що загарбники проводять тренування та незначні переміщення бортів між аеродромами у північній та центральній частині РФ.

У вересні 2023 року стало відомо, що Росія почала розміщувати на Ту-95МС в Енгельсі шини, сподіваючись, що вони захистять їх від українських дронів-камікадзе або дронів, які скидають боєприпаси, як це було в атаці на аеродром у Пскові.

На початку 2023 року після перших атак на аеродром Енгельс там з'явилися захисні бар'єри.

На початку осені в ГУР визнали, що по аеродромах Енгельс і Дягілєво били старими радянськими безпілотниками Ту-141 "Стриж".

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