Ту-95МС, Ту-160 та Іл-76. З'явилися нові супутникові знімки аеродрому Енгельс-2 біля Саратова
Стратегічний бомбардувальник Ту-95МС (Фото: ресурс окупантів)

У мережі з'явилися супутникові знімки з військової авіабази Енгельс-2 у Саратовській області Росії, де розміщується стратегічна авіація окупаційної армії, з якої вона обстрілює Україну. Відповідні знімки опублікував військовий канал Monitor.

Аналітики заявляють, що знімки зроблено 8 лютого.

Фото: Monitor/Telegram
Фото: Monitor/Telegram

Тоді на аеродромі перебували сім бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та чотири Ту-160.

Фото: Monitor/Telegram
Фото: Monitor/Telegram

Також були помічені два транспортні літаки Іл-76/78, які росіяни використовують для перевезення військових вантажів та особового складу.

Фото: Monitor/Telegram
Фото: Monitor/Telegram

Зазначається, що загарбники проводять тренування та незначні переміщення бортів між аеродромами у північній та центральній частині РФ.

Фото: Monitor/Telegram
Фото: Monitor/Telegram
Фото: Monitor/Telegram
Фото: Monitor/Telegram

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