Енгельс, Єйськ, Морозовськ. РФ масово атакували дронами, цілі — міста з аеродромами: відео
У ніч проти 5 квітня Росія зазнала масованої атаки безпілотників, під ударом опинилися міста, в яких розташовані військові аеродроми окупаційної армії. Про це повідомили місцеві пропагандистські ресурси, підконтрольні Кремлю.
Спочатку вибухи лунали у Морозовську Ростовської області та Єйську Краснодарського краю. У першому місті спостерігалися проблеми з електрикою.
Місцеві жителі у чатах писали про кілька прильотів та удари по аеродромах.
OSINT-дослідник MT Anderson написав, що 4 квітня на авіабазі в Морозовську були розташовані 24 винищувачі Су-34 і три літаки Су-35, які скидають на українські позиції керовані авіаційні бомби.
Росіяни зазначали, що дрони літали дуже низько, а радари їх не бачили.
Пізніше вибухи було чути в Енгельсі Саратовської області, де базується стратегічна авіація ворога.
Увечері 4 квітня в російському Курську пролунала низка вибухів, після чого спалахнули пожежі. Місцеві Telegram-канали та губернатор Роман Старовойт заявили, що місто атакували безпілотники – відео.
- У вересні 2023 року стало відомо, що Росія почала розміщувати на Ту-95МС в Енгельсі шини, сподіваючись, що вони захистять їх від українських дронів-камікадзе або дронів, які скидають боєприпаси, як це було в атаці на аеродром у Пскові.
- На початку 2023 року після перших атак на аеродром Енгельс там з'явилися захисні бар'єри.
- На початку осені в ГУР визнали, що аеродромами Енгельс і Дягілєво били старими радянськими безпілотниками Ту-141 "Стриж".
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