У ніч проти 5 квітня Росія зазнала масованої атаки безпілотників, під ударом опинилися міста, в яких розташовані військові аеродроми окупаційної армії. Про це повідомили місцеві пропагандистські ресурси, підконтрольні Кремлю.

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Спочатку вибухи лунали у Морозовську Ростовської області та Єйську Краснодарського краю. У першому місті спостерігалися проблеми з електрикою.

Місцеві жителі у чатах писали про кілька прильотів та удари по аеродромах.

OSINT-дослідник MT Anderson написав, що 4 квітня на авіабазі в Морозовську були розташовані 24 винищувачі Су-34 і три літаки Су-35, які скидають на українські позиції керовані авіаційні бомби.

Аеродром у Морозовську 4 квітня (Фото: MT Anderson/X)

Росіяни зазначали, що дрони літали дуже низько, а радари їх не бачили.

Пізніше вибухи було чути в Енгельсі Саратовської області, де базується стратегічна авіація ворога.

Увечері 4 квітня в російському Курську пролунала низка вибухів, після чого спалахнули пожежі. Місцеві Telegram-канали та губернатор Роман Старовойт заявили, що місто атакували безпілотники – відео.

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