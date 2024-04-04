Удары по Татарстану. У генсека ООН отрицают вчерашнее осуждение: Неправильно услышал

Стефан Дюжаррик и генсек ООН Антониу Гутерриш (Иллюстративное фото: EPA)

Спикер генерального секретаря Организации объединенных наций Стефан Дюжаррик отверг свое вчерашнее заявление с осуждением ударов по российскому Татарстану: говорит, что неправильно услышал вопрос. Об этом он заявил в комментарии Голосу Америки.

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Он заявил, что "неправильно услышал вопрос", и если бы его спросили еще раз – он бы "так не ответил".

"У нас есть четкая позиция – мы хотим, чтобы был положен конец этому конфликту в соответствии с резолюциями Генеральной Ассамблеи, международным правом и территориальной целостностью Украины", – добавил чиновник.

Вчера Дюжаррика спросил российский пропагандист, есть ли у ООН комментарий насчет дронового удара по Татарстану.

"Мы выступаем против всех нападений на гражданскую инфраструктуру и призываем их прекратить", – ответил тогда пресс-секретарь.

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Утром 2 апреля беспилотники атаковали российское предприятие в Елабуге, выпускающее дроны Shahed. Собеседник LIGA.net в Минобороны заявил, что за этими ударами стоит Главное управление разведки.

Позже собеседник в ГУР уточнил последствия атаки: производственные мощности предприятия получили серьезные повреждения.

В тот же день беспилотники ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Нижнекамске. Собственные источники LIGA.net сообщили, что это совместная операция Службы безопасности Украины и ГУР.

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