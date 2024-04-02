Удари по Татарстану. Україна змогла створити засіб, потужніший за Shahed – аналітик Киричевський

За його словами, в окупантів немає дронів-камізкадзе з фактичною дальністю польоту понад 1000 км

Уражений завод з виробництва "шахедів" (Фото: росЗМІ)

Після сьогоднішніх успішних ударів по військовому та нафтопереробному заводах у Татарстані є очевидним, що Сили оборони змогли створити засіб ураження, потужніший за дрон-камікадзе Shahed. Про це у коментарі LIGA.net заявив військовий аналітик Defence Express Іван Киричевський.

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"У росіян немає дронів-камікадзе із фактичною дальністю польоту понад 1000 кілометрів. Усі "шахеди" під час атак на Україну запускаються з прикордонних районів або з тимчасово окупованого Криму", – пояснив він.

На думку Киричевського, не в інтересах України більш детально розбирати, чим саме було завдано удару по Татарстану, аби не допомагати окупантам вийти зі стану стратегічної невизначеності.

"Росіяни тільки оговталися після перших хвиль ударів по російських НПЗ. Почали думати над посиленням захисту. Навіть пішли на прямий косплей наших мобільних вогневих груп, сподіваючись збивати наші дрони-камікадзе, коли вони пролітатимуть лінію фронту. А тут їм ще раз вибили табуретку з-під ніг", – пояснив він.

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Зранку 2 квітня безпілотники атакували російське підприємство в Єлабузі, яке випускає дрони. Співрозмовник LIGA.net у Міноборони заявив, що за цими ударами стоїть ГУР.

Співрозмовник LIGA.net повідомив, що виробничі потужності російського заводу із виробництва "шахедів" зазнали серйозних пошкоджень.

повідомив, що виробничі потужності російського заводу із виробництва "шахедів" зазнали серйозних пошкоджень. Сьогодні ж безпілотники вдарили по нафтопереробному заводу в Нижньокамську. Власні джерела LIGA.net повідомили, що це була спільна операція Служби безпеки України та ГУР.

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