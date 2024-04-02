Дрон "Форпост" Росії не вигідно використовувати, але вона вимушена – авіаексперт Храпчинський
Росіяни застосовують "дуже дорогі ресурси" розвідувальних дронів, зокрема "Форпост", "Орлан" та Supercam, через ураження Україною літаків А-50. Окупантам невигідно використовувати "Форпости", але вони вимушені це робити, заявив у коментарі LIGA.net авіаексперт Анатолій Храпчинський, заступник гендиректора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби.
""Форпост" — давня розробка росіян. Це розвідувальний дрон. Надалі ми будемо бачити більше використання розвідувальних дронів. Після того, як Україна змогла уразити літаки А-50, ми навряд побачимо їх використання найближчими місяцями – Росія має поновити й підготувати екіпажі, поновити літаки", – пояснив він.
За словами Храпчинського, у такий спосіб окупанти "лишилися без очей" – тому зараз активно використовують розвідувальні дрони.
Він акцентував, що у звітах Повітряних сил якраз наразі фіксуються й дрони "Орлан" і Supercam загарбників – це означає, що РФ використовує "дуже дорогі ресурси", якими активно не користувалася раніше.
"Такі великі БпЛА, як "Форпост", невигідно використовувати на війні для розвідки. Але вони змушені, бо їм потрібні дані розвідки. І для нових масованих обстрілів зокрема ", – підсумував він.
- Учора Повітряні сили повідомили, що українські сили уразили дорогий російський безпілотник "Форпост", який можна назвати аналогом турецького Bayraktar.
Читайте також: На Миколаївщині збили розвідника окупантів Supercam та ще один дрон