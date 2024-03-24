На Миколаївщині збили розвідника окупантів Supercam та ще один дрон

Supercam (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Українські захисники знищили два розвідувальних дрони російських загарбників у Миколаївській області. Про це повідомили оперативне командування "Південь".

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Обидва безпілотники знищила протиповітряна оборона півдня на Миколаївщині: перший дрон – це Supercam, другий - безпілотник оперативно-тактичного рівня, його модель не уточнюється.

SuperCam S350 – модель розвідувальних безпілотників російського виробництва, які використовуються для аерофотозйомки місцевості та наведення засобів ураження.

За даними окупантів, SuperCam здатен протриматись у небі 4-4,5 години, його розмах крил складає 3,5 метра.

Інфографіка: Сили оборони півдня

Наприкінці лютого Повітряні сили повідомили, що російська армія посилено використовує безпілотники різних типів для розвідки місцевості на лінії фронту на Півдні та на Харківщині, ворог використовує різні типи БпЛА, зокрема Supercam та ZALA.

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