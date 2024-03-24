На Николаевщине сбили разведчика окупантов Supercam и еще один дрон
Украинские защитники уничтожили два разведывательных дрона российских захватчиков в Николаевской области. Об этом сообщили оперативное командование "Юг".
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Оба беспилотника уничтожила противовоздушная оборона юга на Николаевщине: первый дрон – это Supercam, второй – беспилотник оперативно-тактического уровня, его модель не уточняется.
SuperCam S350 – модель разведывательных беспилотников российского производства, используемых для аэрофотосъемки местности и наведения средств поражения.
- В конце февраля Воздушные силы сообщили, что российская армия усиленно использует беспилотники разных типов для разведки местности на линии фронта на Юге и Харьковщине, враг использует разные типы БпЛА, в частности Supercam и ZALA.
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