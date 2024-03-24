На Николаевщине сбили разведчика окупантов Supercam и еще один дрон

Supercam (Иллюстративное фото: ресурс окупантов)

Украинские защитники уничтожили два разведывательных дрона российских захватчиков в Николаевской области. Об этом сообщили оперативное командование "Юг".

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Оба беспилотника уничтожила противовоздушная оборона юга на Николаевщине: первый дрон – это Supercam, второй – беспилотник оперативно-тактического уровня, его модель не уточняется.

SuperCam S350 – модель разведывательных беспилотников российского производства, используемых для аэрофотосъемки местности и наведения средств поражения.

По данным оккупантов, SuperCam способен продержаться в небе 4-4,5 часа, его размах крыльев составляет 3,5 метра.

Инфографика: Силы обороны юга

В конце февраля Воздушные силы сообщили, что российская армия усиленно использует беспилотники разных типов для разведки местности на линии фронта на Юге и Харьковщине, враг использует разные типы БпЛА, в частности Supercam и ZALA.

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