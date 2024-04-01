Знищення А-50. Росіяни опублікували список ліквідованого екіпажу. Джерело: Може бути неповним
На російських ресурсах з'явився перелік загиблих окупантів з дороговартісного літака А-50У, який був знищений у спільній операції Повітряних сил ЗСУ та Головного управління розвідки 23 лютого. У списку командир та його помічник, штурмани, інженери та радист. Співрозмовник LIGA.net у Силах безпеки та оборони підтвердив правдивість цього списку, але зазначив, що він може бути неповним.
У забороненій соцмережі Вконтактє спільнота з міста Іваново опублікувала новину про прощання з екіпажем борту А-50У номер 42, який був збитий 23 лютого над територією Краснодарського краю РФ.
Росіяни опублікували перелік ліквідованих загарбників:
→ Боровиков Валерій, майор, командир;
→ Чанцев Михайло, майор, помічник командира;
→ Провалов Олександр, капітан, штурман;
→ Васильєв Сергій, капітан, бортовий інженер;
→ Хрульов Дмитро, прапорщик, старший повітряний радист;
→ Федосов Сергій, майор, начальник розрахунку – старший зміни;
→ Рулюк Олександр, майор, штурман наведення – оператор;
→ Тельманов Валерій, лейтенант, штурман наведення – оператор;
→ Бєлов Олексій, капітан, старший бортовий інженер – оператор;
→ Солдаткін Єгор, майор; бортовий інженер – оператор.
Співрозмовник LIGA.net повідомив, що ця інформація відповідає дійсності, але список може бути неповним.
Також окупанти додали фото:
- Ввечері 23 лютого 2024 року в межах спільної операції ГУР та Повітряних сил був знищений А-50У. Вартість такого судна, яких у держави-агресора залишились одиниці, становить $350 млн.
- ГУР показало на карті, де впав збитий А-50У росіян. Згодом ГУР надало більше деталей та опублікувало запис радіопереговорів росіян.
- У ніч проти 9 березня в Таганрозі в районі авіаційного заводу пролунали вибухи, згодом у мережі з'явилося супутникове фото, на якому видно наслідки влучання щонайменше трьох дронів по території підприємства. Там модернізують літаки ДРЛО А-50, А-100, а також обслуговують літаки Ту-95 та Ту-142.
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