Сбитый А-50. В РФ показали список ликвидированного экипажа. Источник: Возможно, неполный

А-50 (Иллюстративное фото: Википедия)

На российских ресурсах появился список погибших оккупантов из дорогостоящего самолета А-50У, который был уничтожен в совместной операции Воздушных сил ВСУ и Главного управления разведки 23 февраля. В списке командир и его помощник, штурманы, инженеры и радист. Собеседник LIGA.net в Силах безопасности и обороны подтвердил правдивость этого списка, но отметил, что он может быть неполным.

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В запрещенной соцсети Вконтакте сообщество из города Иваново опубликовало новость о прощании с экипажем борта А-50У номер 42, который был сбит 23 февраля над территорией Краснодарского края РФ.

Россияне опубликовали список ликвидированных захватчиков:

→ Боровиков Валерий, майор, командир;

→ Чанцев Михаил, майор, помощник командира;

→ Провалов Александр, капитан, штурман;

→ Васильев Сергей, капитан, бортовой инженер;

→ Хрулёв Дмитрий, прапорщик, старший воздушный радист;

→ Федосов Сергей, майор, начальник расчета – старший смены;

→ Рулюк Александр, майор, штурман наведения – оператор;

→ Тельманов Валерий, лейтенант, штурман наведения – оператор;

→ Белов Алексей, капитан, старший бортовой инженер – оператор;

→ Солдаткин Егор, майор; бортовой инженер – оператор.

Собеседник LIGA.net сообщил, что эта информация соответствует действительности, но список может быть неполным.

Также оккупанты добавили фото:

Фото: ресурс оккупантов

Фото: ресурс оккупантов

Фото: ресурс оккупантов

Вечером 23 февраля 2024 года в рамках совместной операции ГУР и Воздушных сил был уничтожен А-50У. Стоимость такого судна, которых у государства-агрессора остались единицы, составляет $350 млн.

ГУР показало на карте, где упал сбитый А-50У россиян. Впоследствии ГУР предоставило больше деталей и опубликовало запись радиопереговоров россиян.

В ночь на 9 марта в Таганроге в районе авиационного завода раздались взрывы, впоследствии в сети появилось спутниковое фото, на котором видны последствия попадания по меньшей мере трех дронов по территории предприятия. Там модернизируют самолеты ДРЛО А-50, А-100, а также обслуживают самолеты Ту-95 и Ту-142.

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