Дрони атакували завод у Таганрозі, де ремонтують літаки А-50 – супутникові знімки

Росіяни заявляли про вибухи поблизу авіазаводу у Таганрозі в ніч проти 9 березня

Літак А-50 росіян (Фото: ресурси пропагандистів)

Російські Telegram-канали заявили, що в ніч проти 9 березня у Таганрозі в районі авіаційного заводу пролунали вибухи. Сьогодні у мережі з'явилося супутникове фото, на якому видно наслідки влучання щонайменше трьох дронів по території підприємства.

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Губернатор Ростовської області Василь Голубєв стверджував, що російська ППО в Таганрозі нібито відбила масовану атаку безпілотників. Згодом він уточнив, що хвиль атак було декілька.

За даними Telegram-каналів Таганрога, дрони цілилися в авіазавод імені Берієва.

Пізніше російські ресурси з посиланням на джерела у силових структурах підтвердили, що завод було пошкоджено. Там модернізують літаки ДРЛО А-50, А-100, а також обслуговують літаки Ту-95 та Ту-142.

На супутниковому знімку видно щонайменше три влучання на території підприємства. Більш детальної інформації наразі немає.

Фото: соцмережі

Ввечері 23 лютого 2024 року у межах спільної операції Головного управління розвідки та Повітряних сил був знищений російський літак А-50. Вартість такого судна, яких у держави-агресора залишились одиниці, становить $350 млн.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що збиття російських літаків та ворогів – це велика честь.

ГУР показало на карті, де впав збитий А-50 росіян. Згодом ГУР надало більше деталей та опублікувало запис радіопереговорів росіян.

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