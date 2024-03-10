Дроны атаковали завод в Таганроге, где ремонтируют самолеты А-50 – спутниковые снимки

Россияне заявляли о взрывах вблизи авиазавода в Таганроге в ночь на 9 марта

Самолет А-50 россиян (Фото: ресурсы пропагандистов)

Российские Telegram-каналы заявили, что в ночь на 9 марта в Таганроге в районе авиационного завода раздались взрывы. Сегодня в сети появилось спутниковое фото, на котором видны последствия попадания по меньшей мере трех дронов по территории предприятия.

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев утверждал, что российская ПВО в Таганроге якобы отбила массированную атаку беспилотников. Впоследствии он уточнил, что волн атак было несколько.

По данным Telegram-каналов Таганрога, дроны целились на авиазавод имени Бериева.

Позже российские ресурсы со ссылкой на источники в силовых структурах подтвердили, что завод был поврежден. Там модернизируют самолеты ДРЛО А-50, А-100, а также обслуживают самолеты Ту-95 и Ту-142.

На спутниковом снимке видно по меньшей мере три попадания по территории предприятия. Более подробной информации пока нет.

Фото: соцсети

Вечером 23 февраля 2024 года в рамках совместной операции Главного управления разведки и Воздушных сил был уничтожен российский самолет А-50. Стоимость такого судна, которого у страны-агрессора остались единицы, составляет $350 млн.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что сбивание российских самолетов и врагов – это большая честь.

ГУР показало на карте, где упал сбитый А-50 россиян. Впоследствии ГУР предоставило больше деталей и опубликовало запись радиопереговоров россиян.

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