Повітряні сили в лютому збили 13 літаків росіян. Рекорд з 2022 року – інфографіка
За лютий Повітряні сили збили 13 літаків російської армії. Відповідну інфографіку опублікувало Міноборони у соцмережі X.
"Лютий – найкоротший місяць року, але наші захисники неба досягли найбільших результатів у збитті російських літаків з жовтня 2022 року", – написали військові.
Загалом Повітряні сили знищили:
→ 10 винищувачів-бомбардувальників Су-34,
→ два багатоцільових винищувачі Су-35
→ один радіолокаційний літак А-50.
"Здається, що бути пілотом російського військового літака – найгірша робота у світі", – завершило жартома Міноборони.
Сьогодні речник ПС Юрій Ігнат заявив, що тепер українським військовим вдається збивати ворожі літаки на далеких відстанях.
Крім того, відсутність у повітрі літаків А-50 також сприяє знищенню інших повітряних суден ворога на великих відстанях, додав він.
- Вранці 27 лютого командувач Повітряних сил Олещук повідомив, що українські військові збили черговий російський винищувач Су-34 на східному напрямку. Росія виробляє Су-34, але небагато. Втрата кожного літака для неї – це дуже серйозно.
- 20 лютого, коментуючи знищення російських літаків, прессекретар командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що збиття російських літаків призвело до суттєвого зниження активності ворожої авіації, адже противник розуміє, що "його можуть дістати".
- Вранці 29 лютого стало відомо, що українські воїни збили ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на східному напрямку. Пізніше Олещук заявив, що ЗСУ збили ще два Су-34 у районах Авдіївки та Маріуполя.
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