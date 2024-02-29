Повітряні сили в лютому збили 13 літаків росіян. Рекорд з 2022 року – інфографіка

За місяць вдалося збити 10 винищувачів-бомбардувальників Су-34, два багатоцільових винищувачі Су-35 і один радіолокаційний літак А-50

А-50 (Фото: ресурс окупантів)

За лютий Повітряні сили збили 13 літаків російської армії. Відповідну інфографіку опублікувало Міноборони у соцмережі X.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Лютий – найкоротший місяць року, але наші захисники неба досягли найбільших результатів у збитті російських літаків з жовтня 2022 року", – написали військові.

Загалом Повітряні сили знищили:

→ 10 винищувачів-бомбардувальників Су-34,

→ два багатоцільових винищувачі Су-35

→ один радіолокаційний літак А-50.

"Здається, що бути пілотом російського військового літака – найгірша робота у світі", – завершило жартома Міноборони.

Інфографіка: Міноборони

Сьогодні речник ПС Юрій Ігнат заявив, що тепер українським військовим вдається збивати ворожі літаки на далеких відстанях.

Крім того, відсутність у повітрі літаків А-50 також сприяє знищенню інших повітряних суден ворога на великих відстанях, додав він.

Вранці 27 лютого командувач Повітряних сил Олещук повідомив, що українські військові збили черговий російський винищувач Су-34 на східному напрямку. Росія виробляє Су-34, але небагато. Втрата кожного літака для неї – це дуже серйозно.

20 лютого, коментуючи знищення російських літаків, прессекретар командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що збиття російських літаків призвело до суттєвого зниження активності ворожої авіації, адже противник розуміє, що "його можуть дістати".

Вранці 29 лютого стало відомо, що українські воїни збили ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на східному напрямку. Пізніше Олещук заявив, що ЗСУ збили ще два Су-34 у районах Авдіївки та Маріуполя.

Читайте також: "Роботи дуже багато". Сім літаків за п'ять днів: як Україна знищує російські Су-34 та Су-35