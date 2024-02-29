Воздушные силы в феврале сбили 13 самолетов россиян. Рекорд с 2022-го – инфографика
За февраль Воздушные силы сбили 13 самолетов российской армии. Соответствующую инфографику опубликовало Минобороны в соцсети X.
"Февраль – самый короткий месяц года, но наши защитники неба добились наибольших результатов в сбивании российских самолетов с октября 2022 года", – написали военные.
В целом Воздушные силы уничтожили:
→ 10 истребителей-бомбардировщиков Су-34,
→ два многоцелевых истребителя Су-35
→ один радиолокационный самолет А-50.
"Кажется, что быть пилотом российского военного самолета – самая плохая работа в мире", – завершило в шутку Минобороны.
Сегодня спикер ВС Юрий Игнат заявил, что теперь украинским военным удается сбивать вражеские самолеты на дальних расстояниях.
Кроме того, отсутствие в воздухе самолетов А-50 также способствует уничтожению других воздушных судов врага на больших расстояниях, добавил он.
- Утром 27 февраля командующий Воздушными силами Олещук сообщил, что украинские военные сбили очередной российский истребитель Су-34 на восточном направлении. Россия производит Су-34, но немного. Потеря каждого самолета для нее – это очень серьезно.
- 20 февраля, комментируя уничтожение российских самолетов, пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что сбивание российских самолетов привело к существенному снижению активности вражеской авиации, ведь противник понимает, что "его могут достать".
- Утром 29 февраля стало известно, что украинские воины сбили еще один российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на восточном направлении. Позже Олещук заявил, что ВСУ сбили еще два Су-34 в районах Авдеевки и Мариуполя.
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