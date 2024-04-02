Дрон "Форпост" России не выгодно использовать, но она вынуждена – авиаэксперт Храпчинский

Беспилотник "Форпост" (Фото: ресурс оккупантов)

Россияне применяют "очень дорогие ресурсы" разведывательных дронов, в частности "Форпост", "Орлан" и Supercam, из-за поражения Украиной самолетов А-50. Оккупантам невыгодно использовать "Форпосты", но они вынуждены это делать, заявил в комментарии LIGA.net авиаэксперт Анатолий Храпчинский, заместитель гендиректора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы.

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""Форпост" — давняя разработка россиян. Это разведывательный дрон. В дальнейшем мы будем видеть большее использование разведывательных дронов. После того, как Украина смогла поразить самолеты А-50, мы вряд ли увидим их использование в ближайшие месяцы – Россия должна обновить и подготовить экипажи, обновить самолеты", – объяснил он.

По словам Храпчинского, таким образом оккупанты "остались без глаз" – поэтому сейчас активно используют разведывательные дроны.

Он подсеркнул, что в отчетах Воздушных сил сейчас фиксируются и дроны "Орлан" и Supercam захватчиков – это означает, что РФ использует "очень дорогие ресурсы", которыми активно не пользовалась ранее.

"Такие большие БпЛА, как "Форпост", невыгодно использовать на войне в качестве разведки. Но они вынуждены, потому что им нужны данные разведки. И для новых массированных обстрелов в том числе", – подытожил он.

Вчера Воздушные силы сообщили, что украинские силы сбили дорогостоящий российский беспилотник "Форпост", который можно назвать аналогом турецкого Bayraktar.

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