"Такі цілі бувають нечасто". ЗСУ уразили один із найдорожчих російських ударних безпілотників
Українські сили уразили дороговартісний російський безпілотник "Форпост", який можна назвати аналогом турецького Bayraktar. Про це повідомив речник Повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.
"Повітряні сили сьогодні відпрацювали досить гарну ціль, такі цілі у нас бувають нечасто, однак нам все-таки вдалося уразити один із найдорожчих безпілотних літальних апаратів ударного типу "Форпост", – повідомив Євлаш.
Він зазначив, що це російській БпЛА вартістю близько $7 млн, який може нести різне бойове навантаження та протягом досить тривалого часу виконувати поставлені бойові завдання вздовж лінії зіткнення.
"Це дещо нагадує аналог "Байрактара", він досить великий, може проводити й розвідку, зокрема нести ще додаткове бойове навантаження у вигляді двох ракет або іншого озброєння, яким він буде обладнаний, щоб вражати наземні цілі", – сказав Євлаш.
Він повідомив, що безпілотник збила Одеська зенітна бригада над акваторією Чорного моря.
- 1 квітня сили ППО також знищили російську авіаракету Х-59, запущену в бік Кривого Рогу.
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