"Такі цілі бувають нечасто". ЗСУ уразили один із найдорожчих російських ударних безпілотників

Збитий раніше на Донбасі безпілотник "Форпост" (Ілюстративне фото - Український мілітарний портал)

Українські сили уразили дороговартісний російський безпілотник "Форпост", який можна назвати аналогом турецького Bayraktar. Про це повідомив речник Повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

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"Повітряні сили сьогодні відпрацювали досить гарну ціль, такі цілі у нас бувають нечасто, однак нам все-таки вдалося уразити один із найдорожчих безпілотних літальних апаратів ударного типу "Форпост", – повідомив Євлаш.

Він зазначив, що це російській БпЛА вартістю близько $7 млн, який може нести різне бойове навантаження та протягом досить тривалого часу виконувати поставлені бойові завдання вздовж лінії зіткнення.

"Це дещо нагадує аналог "Байрактара", він досить великий, може проводити й розвідку, зокрема нести ще додаткове бойове навантаження у вигляді двох ракет або іншого озброєння, яким він буде обладнаний, щоб вражати наземні цілі", – сказав Євлаш.

Він повідомив, що безпілотник збила Одеська зенітна бригада над акваторією Чорного моря.

1 квітня сили ППО також знищили російську авіаракету Х-59, запущену в бік Кривого Рогу.

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