Доводиться переплачувати: розвідка Британії повідомила, як санкції вплинули на оборонку Росії

Санкції обмежили кількість країн, в яких РФ може купувати товари оборонної промисловості, повідомили в британській розвідці

Російський танк (Фото: Генштаб ЗСУ)

Міжнародна ізоляція обмежила кількість держав, з якими Росія може торгувати напряму, що збільшує час постачання і вартість товарів для військово-промислового комплексу агресора. Про це повідомляється у розвідувальному звіті Міністерства оборони Великої Британії.

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У звіті стверджується, що, згідно з дослідженнями Інституту економік Банку Фінляндії, треті країни стягують надбавку до ціни понад 60% за експорт деяких підсанкційних товарів до Росії.

"Хоча Росія збільшила виробництво ключових боєприпасів, які найбільш активно використовуються в Україні, таких як артилерійські снаряди, санкції, ймовірно, вплинуть на виробництво більш досконалих та складних систем озброєнь. Виробництво та розробка цих систем більшою мірою покладені на іноземні компоненти та технології", – повідомляється у зведенні.

Крім цього, у розвідці зазначили, що санкції продовжать порушувати як пропозицію, так і попит на російський експорт озброєння й ускладнюватимуть механізм оплати за нього. Обмеження, ймовірно, вже посприяли скороченню російського експорту озброєння.

"За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, частка РФ у світовій торгівлі зброєю впала до 11% у період з 2019 до 2023 року, порівнюючи з 21% у період з 2014 до 2018-го", – зазначили у звіті.

4 січня 2023 року CNN на основі даних української розвідки повідомило, що під час виробництва іранського дрона Shahed-136 Росія використовує десятки компонентів американського виробництва.

12 січня 2024 року волонтерська спільнота Inform Napalm повідомила, що, попри санкції, російський виробник дронів "Орлан-10" нарощує виробництво безпілотників.

15 січня в ГУР заявили, що росіяни можуть виготовляти до 350 дронів-камікадзе типу Shahed-136/131 на місяць. За даними розвідки, загарбники налагодили виробництво на своїй території, але комплектування здебільшого надходить до РФ з-за кордону, зокрема з Китаю.

25 січня агентство Bloomberg повідомило, що протягом 2023 року Росія, попри санкції, імпортувала високотехнологічні американські та європейські чипи на понад $1 млрд.

12 березня Європейський парламент ухвалив директиву, за якою уніфікував покарання за обхід санкцій проти Росії.

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