Через санкції росіяни не можуть виготовити заплановану кількість дронів – документ
Російське оборонне підприємство не виконало державне замовлення на виробництво безпілотників через відсутність європейських деталей. Про це повідомив Центр національного спротиву й оприлюднив відповідний документ.
За даними центру, влітку 2023 року Міністерство оборони держави-агресора уклало договір з підприємством "Іжевський машинобудівний завод – безпілотні системи" щодо виробництва нових комплексів "Гранат-4".
Однак у жовтні підприємство на основі незалежного висновку торгово-промислової палати Удмуртії повідомило, що не може виконати замовлення через санкції та відсутність деталей з Європейського Союзу.
Відповідний документ у розпорядження Центру нацспротиву передали працівники заводу.
- 4 січня 2023 року повідомлялося, що під час виробництва іранського дрона Shahed-136 Росія використовує десятки компонентів американського виробництва.
- 12 січня 2024 року стало відомо, що попри санкції російський виробник дронів "Орлан-10" нарощує виробництво безпілотників.
- 15 січня в ГУР повідомили, що росіяни можуть виготовляти до 350 дронів-камікадзе типу Shahed-136/131 на місяць. За даними розвідки, загарбники налагодили виробництво на своїй території, але комплектування здебільшого надходить до РФ з-за кордону, зокрема, з Китаю.
- 25 січня повідомлялося, що протягом 2023 року Росія, попри санкції, імпортувала високотехнологічні американські та європейські чипи на понад $1 млрд.
- 12 березня Європейський парламент ухвалив директиву, за якою уніфікував покарання за обхід санкцій проти Росії.
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