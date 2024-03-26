Через санкції росіяни не можуть виготовити заплановану кількість дронів – документ

Російський "Гранат-4" (Фото: 113-а бригада ТРО)

Російське оборонне підприємство не виконало державне замовлення на виробництво безпілотників через відсутність європейських деталей. Про це повідомив Центр національного спротиву й оприлюднив відповідний документ.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За даними центру, влітку 2023 року Міністерство оборони держави-агресора уклало договір з підприємством "Іжевський машинобудівний завод – безпілотні системи" щодо виробництва нових комплексів "Гранат-4".

Однак у жовтні підприємство на основі незалежного висновку торгово-промислової палати Удмуртії повідомило, що не може виконати замовлення через санкції та відсутність деталей з Європейського Союзу.

Відповідний документ у розпорядження Центру нацспротиву передали працівники заводу.

Центр національного спротиву

Центр національного спротиву

ДОВІДКА. Безпілотний комплекс "Гранат-4" з літальним апаратом зі злітною масою до 30 кг виробляє російська компанія "Іжмаш – безпілотні системи". Основне призначення безпілотника – ведення повітряної розвідки, проведення радіорозвідки для пошуку станцій стільникового зв’язку, здійснення патрульних та спостережних польотів та виконання пошуково-рятувальних операцій. Корисне навантаження дрона може включати електрооптичну та інфрачервону камери, безпілотник також може бути обладнаний засобами аерофотографування та радіоелектронної боротьби. Транспортно-пусковий комплекс БпЛА "Гранат-4" базується на основі вантажного автомобіля КамАЗ із кузовом-фургоном. До складу комплексу входять два літальні апарати й комплект наземних засобів управління. Довжина дрона – 2,6 метра, а розмах крил – 3,2 метра. Дрон не обладнаний шасі, він злітає за допомогою спеціальної розгінної катапульти, а приземляється за допомогою парашута.

4 січня 2023 року повідомлялося, що під час виробництва іранського дрона Shahed-136 Росія використовує десятки компонентів американського виробництва.

12 січня 2024 року стало відомо, що попри санкції російський виробник дронів "Орлан-10" нарощує виробництво безпілотників.

15 січня в ГУР повідомили, що росіяни можуть виготовляти до 350 дронів-камікадзе типу Shahed-136/131 на місяць. За даними розвідки, загарбники налагодили виробництво на своїй території, але комплектування здебільшого надходить до РФ з-за кордону, зокрема, з Китаю.

25 січня повідомлялося, що протягом 2023 року Росія, попри санкції, імпортувала високотехнологічні американські та європейські чипи на понад $1 млрд.

12 березня Європейський парламент ухвалив директиву, за якою уніфікував покарання за обхід санкцій проти Росії.

Читайте також: Литва надала Україні системи для боротьби з дронами. Вони вже приїхали