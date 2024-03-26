Из-за санкций россияне не могут изготовить запланированное количество дронов – документ

Российский "Гранат-4" (Фото: 113-я бригада ТРО)

Российское оборонное предприятие не выполнило государственный заказ на производство беспилотников из-за отсутствия европейских деталей. Об этом сообщил Центр национального сопротивления и обнародовал соответствующий документ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По данным центра, летом 2023 года Министерство обороны государства-агрессора заключило договор с предприятием "Ижевский машиностроительный завод – беспилотные системы" по производству новых комплексов "Гранат-4".

Однако в октябре предприятие, на основе независимого заключения торгово-промышленной палаты Удмуртии, сообщило, что не может выполнить заказ из-за санкций и отсутствия деталей из Европейского Союза.

Соответствующий документ в распоряжение Центра нацсопротивления передали работники завода.

Центр национального сопротивления

Центр национального сопротивления

СПРАВКА. Беспилотный комплекс "Гранат-4" с летательным аппаратом со взлетной массой до 30 кг производит российская компания "Ижмаш – беспилотные системы". Основное назначение беспилотника – ведение воздушной разведки, проведение радиоразведки для поиска станций сотовой связи, патрульных и наблюдательных полетов и выполнения поисково-спасательных операций. Полезная нагрузка дрона может включать в себя электрооптическую и инфракрасную камеры, беспилотник также может быть оборудован средствами аэрофотографирования и радиоэлектронной борьбы. Транспортно-пусковой комплекс БПЛА "Гранат-4" базируется на основе грузового автомобиля КамАЗ с кузовом-фургоном. В состав комплекса входят два летательных аппарата и комплект наземных средств управления. Длина дрона – 2,6 метра, а размах крыльев – 3,2 метра. Дрон не оборудован шасси, он взлетает с помощью специальной разгонной катапульты, а приземляется с помощью парашюта.

4 января 2023 года сообщалось, что при производстве иранского дрона Shahed-136 Россия использует десятки компонентов американского производства.

12 января 2024 года стало известно, что несмотря на санкции российский производитель дронов "Орлан-10" наращивает производство беспилотников.

15 января в ГУР сообщили, что россияне могут производить до 350 дронов-камикадзе типа Shahed-136/131 в месяц. По данным разведки, захватчики наладили производство на своей территории, но комплектование в основном поступает в РФ из-за рубежа, в частности из Китая.

25 января сообщалось, что в течение 2023 года Россия, несмотря на санкции, импортировала высокотехнологичные американские и европейские чипы более чем на $1 млрд.

12 марта Европейский парламент принял директиву, по которой унифицировал наказание за обход санкций против России.

Читайте также: Литва предоставила Украине системы для борьбы с дронами. Они уже приехали