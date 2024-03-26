Из-за санкций россияне не могут изготовить запланированное количество дронов – документ
Российское оборонное предприятие не выполнило государственный заказ на производство беспилотников из-за отсутствия европейских деталей. Об этом сообщил Центр национального сопротивления и обнародовал соответствующий документ.
По данным центра, летом 2023 года Министерство обороны государства-агрессора заключило договор с предприятием "Ижевский машиностроительный завод – беспилотные системы" по производству новых комплексов "Гранат-4".
Однако в октябре предприятие, на основе независимого заключения торгово-промышленной палаты Удмуртии, сообщило, что не может выполнить заказ из-за санкций и отсутствия деталей из Европейского Союза.
Соответствующий документ в распоряжение Центра нацсопротивления передали работники завода.
- 4 января 2023 года сообщалось, что при производстве иранского дрона Shahed-136 Россия использует десятки компонентов американского производства.
- 12 января 2024 года стало известно, что несмотря на санкции российский производитель дронов "Орлан-10" наращивает производство беспилотников.
- 15 января в ГУР сообщили, что россияне могут производить до 350 дронов-камикадзе типа Shahed-136/131 в месяц. По данным разведки, захватчики наладили производство на своей территории, но комплектование в основном поступает в РФ из-за рубежа, в частности из Китая.
- 25 января сообщалось, что в течение 2023 года Россия, несмотря на санкции, импортировала высокотехнологичные американские и европейские чипы более чем на $1 млрд.
- 12 марта Европейский парламент принял директиву, по которой унифицировал наказание за обход санкций против России.
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