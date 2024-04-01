Приходится переплачивать: разведка Британии сообщила, как санкции повлияли на ВПК России

Санкции ограничили количество стран, в которых РФ может покупать товары оборонной промышленности, сообщили в британской разведке

Российский танк (Фото: Генштаб ВСУ)

Международная изоляция ограничила количество государств, с которыми Россия может торговать напрямую, что увеличивает время поставки и стоимости товаров для военно-промышленного комплекса агрессора. Об этом сообщается в разведывательном отчете Министерства обороны Великобритании.

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В отчете утверждается, что, согласно исследованиям Института экономик Банка Финляндии, третьи страны взимают надбавку к цене более 60% за экспорт некоторых подсанкционных товаров в Россию.

"Хотя Россия увеличила производство ключевых боеприпасов, наиболее активно используемых в Украине, таких как артиллерийские снаряды, санкции, вероятно, повлияют на производство более совершенных и сложных систем вооружений. Производство и разработка этих систем в большей степени возложены на иностранные компоненты и технологии", – сообщается в сводке.

Кроме того, в разведке отметили, что санкции продолжат нарушать как предложение, так и спрос на российский экспорт вооружения и будут усложнять механизм оплаты за него. Ограничения, вероятно, уже поспособствовали сокращению российского экспорта вооружения.

"По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, доля РФ в мировой торговле оружием упала до 11% в период с 2019 по 2023 год по сравнению с 21% в период с 2014 по 2018-й", – отметили в отчете.

4 января 2023 года CNN на основе данных украинской разведки сообщило, что при производстве иранского дрона Shahed-136 Россия использует десятки компонентов американского производства.

12 января 2024 года волонтерское сообщество Inform Napalm сообщило, что, несмотря на санкции, российский производитель дронов "Орлан-10" наращивает производство беспилотников.

15 января в ГУР заявили, что россияне могут производить до 350 дронов-камикадзе типа Shahed-136/131 в месяц. По данным разведки, захватчики наладили производство на своей территории, но комплектование в основном поступает в РФ из-за рубежа, в частности из Китая.

25 января агентство Bloomberg сообщило, что в течение 2023 года Россия, несмотря на санкции, импортировала высокотехнологичные американские и европейские чипы более чем на $1 млрд.

12 марта Европейский парламент принял директиву, по которой унифицировал наказание за обход санкций против России.

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