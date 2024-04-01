"Такие цели бывают нечасто". ВСУ поразили один из самых дорогих ударных беспилотников РФ

Сбитый ранее на Донбассе беспилотник "Форпост" (Иллюстративное фото - Украинский милитарный портал)

Украинские силы поразили дорогостоящий российский беспилотник "Форпост", который можно назвать аналогом турецкого Bayraktar. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Илья Евлаш в эфире телемарафона.

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"Воздушные силы сегодня отработали достаточно хорошую цель, такие цели у нас бывают нечасто, однако нам все-таки удалось поразить один из самых дорогих беспилотных летательных аппаратов ударного типа "Форпост", – сообщил Евлаш.

Он отметил, что это российский БпЛА стоимостью около $7 млн, который может нести разную боевую нагрузку и в течение достаточно длительного времени выполнять поставленные боевые задачи вдоль линии столкновения.

"Это несколько напоминает аналог "Байрактара", он достаточно большой, может проводить и разведку, в том числе нести еще дополнительную боевую нагрузку в виде двух ракет или другого вооружения, которым он будет оборудован, чтобы поражать наземные цели", – сказал Евлаш.

Он сообщил, что беспилотник сбила Одесская зенитная бригада над акваторией Черного моря.

1 апреля силы ПВО также уничтожили российскую авиаракету Х-59, запущенную в сторону Кривого Рога.

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