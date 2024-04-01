"Такие цели бывают нечасто". ВСУ поразили один из самых дорогих ударных беспилотников РФ
Украинские силы поразили дорогостоящий российский беспилотник "Форпост", который можно назвать аналогом турецкого Bayraktar. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Илья Евлаш в эфире телемарафона.
"Воздушные силы сегодня отработали достаточно хорошую цель, такие цели у нас бывают нечасто, однако нам все-таки удалось поразить один из самых дорогих беспилотных летательных аппаратов ударного типа "Форпост", – сообщил Евлаш.
Он отметил, что это российский БпЛА стоимостью около $7 млн, который может нести разную боевую нагрузку и в течение достаточно длительного времени выполнять поставленные боевые задачи вдоль линии столкновения.
"Это несколько напоминает аналог "Байрактара", он достаточно большой, может проводить и разведку, в том числе нести еще дополнительную боевую нагрузку в виде двух ракет или другого вооружения, которым он будет оборудован, чтобы поражать наземные цели", – сказал Евлаш.
Он сообщил, что беспилотник сбила Одесская зенитная бригада над акваторией Черного моря.
- 1 апреля силы ПВО также уничтожили российскую авиаракету Х-59, запущенную в сторону Кривого Рога.
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