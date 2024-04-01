Росія запустила авіаракету в бік Кривого Рогу, сили ППО її знищили

Ілюстративне фото - командування Повітряних сил

У Криворізькому районі Дніпропетровської області українські сили протиповітряної оборони знищили російську керовану авіаційну ракету Х-59. Про це повідомило Повітряне командування "Схід".

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Про збиту ракету також повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак, він написав про це о 17:58. Приблизно о 16:48 місцеві пабліки повідомляли про вибух у Криворізькому районі.

Лисак також поінформував, що по Нікопольському району Дніпропетровської області 1 квітня знову працювала ворожа артилерія. Протягом дня було два обстріли. Також агресор здійснив сім атак дронами-камікадзе і скинув боєприпас з безпілотника.

Під удар потрапили сам Нікополь і Мирівська громада. Пошкоджені приватний будинок і гараж, серед людей обійшлося без постраждалих.

Протягом березня протиповітряна оборона Сухопутних військ знищила 326 засобів повітряної розвідки та нападу росіян.

У ніч проти 1 квітня РФ завдала удару по Харківській області, внаслідок чого пошкоджено будівлю місцевого пожежно-рятувального підрозділу.

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