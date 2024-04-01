Россия запустила авиаракету в сторону Кривого Рога, силы ПВО ее уничтожили

Иллюстративное фото - командование Воздушных сил

В Криворожском районе Днепропетровской области украинские силы противовоздушной обороны уничтожили российскую управляемую авиационную ракету Х-59. Об этом сообщило Воздушное командование "Восток".

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О сбитой ракете также сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак, он написал об этом в 17:58. Приблизительно в 16:48 местные паблики сообщали о взрыве в Криворожском районе.

Лысак также проинформировал, что по Никопольскому району Днепропетровской области 1 апреля снова работала вражеская артиллерия. В течение дня было два обстрела. Также агрессор совершил семь атак дронами-камикадзе и сбросил боеприпас с беспилотника.

Под удар попали сам Никополь и Мировская громада. Повреждены частный дом и гараж, среди людей обошлось без пострадавших.

В марте противовоздушная оборона Сухопутных войск уничтожила 326 средств воздушной разведки и нападения россиян.

В ночь на 1 апреля РФ нанесла удар по Харьковской области, в результате чего повреждено здание местного пожарно-спасательного подразделения.

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