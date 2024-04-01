"Шахеди", "Supercam", "Орлани" та інше: ППО знищила понад 300 російських БпЛА за березень
Протягом березня протиповітряна оборона Сухопутних військ знищила 326 засобів повітряної розвідки та нападу росіян. Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк.
Серед знищених дронів:
→ БпЛА "Shahed-131/136" – 151 одиниця;
→ БпЛА "Zala" – 45 одиниць;
→ БпЛА "Supercam" – 13 одиниць;
→ БпЛА "Ланцет" – 92 одиниці;
→ БпЛА "Орлан-10" – 21 одиниця;
→ БпЛА невизначеного типу – чотири одиниці.
Павлюк наголосив, що в умовах інтенсивних бойових дій підрозділи Сухопутних військ продовжують приземляти також значну кількість тактичних БпЛА противника, зокрема FPV-дронів, із використанням різноманітних засобів радіоелектронної боротьби.
- У ніч проти 31 березня російські окупаційні війська атакували ударними безпілотниками енергетичну інфраструктуру в Одеській області та агропідприємство у Херсонській.
- Того ж дня стало відомо, що Росія атакувала Україну 14 ракетами різних типів та дев'ятьма ударними безпілотниками, протиповітряній обороні вдалося збити 18 ворожих цілей.
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