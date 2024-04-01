"Шахеди", "Supercam", "Орлани" та інше: ППО знищила понад 300 російських БпЛА за березень

Сили протиповітряної оборони збили 151 "шахед" за березень

Робота ППО (Фото: Telegram)

Протягом березня протиповітряна оборона Сухопутних військ знищила 326 засобів повітряної розвідки та нападу росіян. Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк.

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Серед знищених дронів:

→ БпЛА "Shahed-131/136" – 151 одиниця;

→ БпЛА "Zala" – 45 одиниць;

→ БпЛА "Supercam" – 13 одиниць;

→ БпЛА "Ланцет" – 92 одиниці;

→ БпЛА "Орлан-10" – 21 одиниця;

→ БпЛА невизначеного типу – чотири одиниці.

Павлюк наголосив, що в умовах інтенсивних бойових дій підрозділи Сухопутних військ продовжують приземляти також значну кількість тактичних БпЛА противника, зокрема FPV-дронів, із використанням різноманітних засобів радіоелектронної боротьби.

У ніч проти 31 березня російські окупаційні війська атакували ударними безпілотниками енергетичну інфраструктуру в Одеській області та агропідприємство у Херсонській.

Того ж дня стало відомо, що Росія атакувала Україну 14 ракетами різних типів та дев'ятьма ударними безпілотниками, протиповітряній обороні вдалося збити 18 ворожих цілей.

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