П'ять "Цирконів", сотня Х-101, "Калібр" та інше: чим Росія атакувала Київ від початку року
З початку 2024 року армія Росії застосувала в напрямку Києва понад 180 різних типів засобів повітряного нападу, найбільше серед них було крилатих ракет Х-101. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.
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"З 01.012024 до 01.04.2024 в напрямку Києва ворог застосував понад 180 засобів ураження", – йдеться у повідомленні.
Серед них:
→ одна крилата ракета "Калібр" та три крилаті ракети Х-69;
→ пʼять ракет 3М22 "Циркон";
→ шість балістичних ракет Іскандер-М;
→ 11 аеробалістичних ракет "Кинджал";
→ 48 ударних безпілотників Shahed;
→ 113 крилатих ракет Х-101.
- 25 березня 2024 року у Києві пролунали вибухи, Росія атакувала столицю ракетами. Внаслідок атаки зафіксовано падіння уламків у Печерському районі, пошкоджено житловий будинок.
- Після завершення аварійно-рятувальних робіт з'ясувалось, що через РФ постраждало 10 людей, зокрема 16-річна дівчина.
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