П'ять "Цирконів", сотня Х-101, "Калібр" та інше: чим Росія атакувала Київ від початку року

Серед російського озброєння, випущеного в бік столиці, найбільше було крилатих ракет Х-101, заявили в КМВА

Х-101 на Ту-95мс (Фото: ресурси окупантів)

З початку 2024 року армія Росії застосувала в напрямку Києва понад 180 різних типів засобів повітряного нападу, найбільше серед них було крилатих ракет Х-101. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"З 01.012024 до 01.04.2024 в напрямку Києва ворог застосував понад 180 засобів ураження", – йдеться у повідомленні.

Серед них:

→ одна крилата ракета "Калібр" та три крилаті ракети Х-69;

→ пʼять ракет 3М22 "Циркон";

→ шість балістичних ракет Іскандер-М;

→ 11 аеробалістичних ракет "Кинджал";

→ 48 ударних безпілотників Shahed;

→ 113 крилатих ракет Х-101.

25 березня 2024 року у Києві пролунали вибухи, Росія атакувала столицю ракетами. Внаслідок атаки зафіксовано падіння уламків у Печерському районі, пошкоджено житловий будинок.

Після завершення аварійно-рятувальних робіт з'ясувалось, що через РФ постраждало 10 людей, зокрема 16-річна дівчина.

Читайте також: Київ охороняє багаторівнева система ППО. Начальник КМВА розповів, з чого вона складається