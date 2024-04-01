Пять "Цирконов", сотня Х-101, "Калибр" и прочее: чем Россия атаковала Киев с начала года

Среди российского вооружения, выпущенного в сторону столицы, больше всего было крылатых ракет Х-101, заявили в КГВА

Х-101 на Ту-95мс (Фото: ресурсы оккупантов)

С начала 2024 года армия России применила в направлении Киева более 180 различных типов средств воздушного нападения, наиболее среди них было крылатых ракет Х-101. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

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"С 01.012024 по 01.04.2024 в направлении Киева враг применил более 180 средств поражения", – говорится в сообщении.

Среди них:

→ одна крылатая ракета "Калибр" и три крылатых ракеты Х-69;

→ пять ракет 3М22 "Циркон";

→ шесть баллистических ракет Искандер-М;

→ 11 аэробалистических ракет "Кинжал";

→ 48 ударных беспилотников Shahed;

→ 113 крылатых ракет Х-101.

25 марта 2024 года в Киеве раздались взрывы, Россия атаковала столицу ракетами. В результате атаки зафиксировано падение обломков в Печерском районе, поврежден жилой дом.

После завершения аварийно-спасательных работ выяснилось, что из-за РФ пострадали 10 человек, в том числе 16-летняя девушка.

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