Пять "Цирконов", сотня Х-101, "Калибр" и прочее: чем Россия атаковала Киев с начала года
С начала 2024 года армия России применила в направлении Киева более 180 различных типов средств воздушного нападения, наиболее среди них было крылатых ракет Х-101. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.
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"С 01.012024 по 01.04.2024 в направлении Киева враг применил более 180 средств поражения", – говорится в сообщении.
Среди них:
→ одна крылатая ракета "Калибр" и три крылатых ракеты Х-69;
→ пять ракет 3М22 "Циркон";
→ шесть баллистических ракет Искандер-М;
→ 11 аэробалистических ракет "Кинжал";
→ 48 ударных беспилотников Shahed;
→ 113 крылатых ракет Х-101.
- 25 марта 2024 года в Киеве раздались взрывы, Россия атаковала столицу ракетами. В результате атаки зафиксировано падение обломков в Печерском районе, поврежден жилой дом.
- После завершения аварийно-спасательных работ выяснилось, что из-за РФ пострадали 10 человек, в том числе 16-летняя девушка.
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