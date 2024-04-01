"Шахеды", "Supercam", "Орланы" и прочее: ПВО уничтожила более 300 российских БпЛА за март
В марте противовоздушная оборона Сухопутных войск уничтожила 326 средств воздушной разведки и нападения россиян. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк.
Среди уничтоженных дронов:
→ БпЛА "Shahed-131/136" – 151 единица;
→ БпЛА "Zala" – 45 единиц;
→ БпЛА "Supercam" – 13 единиц;
→ БпЛА "Ланцет" – 92 единицы;
→ БпЛА "Орлан-10" – 21 единица;
→ БпЛА неопределенного типа – четыре единицы.
Павлюк отметил, что в условиях интенсивных боевых действий подразделения Сухопутных войск продолжают приземлять также значительное количество тактических БпЛА противника, в частности FPV-дронов, с использованием различных средств радиоэлектронной борьбы.
- В ночь на 31 марта российские оккупационные войска атаковали ударными беспилотниками энергетическую инфраструктуру в Одесской области и агропредприятие в Херсонской.
- В тот же день стало известно, что Россия атаковала Украину 14 ракетами разных типов и девятью ударными беспилотниками, противовоздушной обороне удалось сбить 18 вражеских целей.
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