Російські загарбники щоденно обстрілюють селище Веселе на Херсонщині – у ньому залишилося близько 100 людей, це один з найнебезпечніших населених пунктів області. Про це повідомив голова обладміністрації Олександр Прокудін.

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"Це один із найнебезпечніших населених пунктів Херсонщини. Щоденними обстрілами російські війська розбили практично всю інфраструктуру", – написав він.

За його даними, з 2600 людей, які мешкали у Веселому до повномасштабного вторгнення РФ, зараз у селищі залишається трохи більше як сотня людей.

На відео показано понівечену житлову забудову.

Веселе розташоване на узбережжі Дніпра навпроти тимчасово окупованого міста Нова Каховка:

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

У ніч проти 31 березня російські війська атакували ударними безпілотниками енергетичну інфраструктуру в Одеській області та агропідприємство в Херсонській.

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