Российские захватчики ежедневно обстреливают поселок Веселое в Херсонской области – в нем осталось около 100 человек, это один из самых опасных населенных пунктов области. Об этом сообщил глава обладминистрации Александр Прокудин.

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"Это один из самых опасных населенных пунктов Херсонщины. Ежедневными обстрелами российские войска разбили практически всю инфраструктуру", – написал он.

По его данным, из 2600 человек, проживавших в Веселом до полномасштабного вторжения РФ, в настоящее время в поселке остается чуть больше сотни человек.

На видео показана изуродованная жилая застройка.

Веселое находится на побережье Днепра напротив временно оккупированного города Новая Каховка:

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

В ночь на 31 марта российские войска атаковали ударными беспилотниками энергетическую инфраструктуру в Одесской области и агропредприятие в Херсонской.

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