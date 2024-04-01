Обладминистрация показала один из самых опасных поселков Херсонщины – видео
Российские захватчики ежедневно обстреливают поселок Веселое в Херсонской области – в нем осталось около 100 человек, это один из самых опасных населенных пунктов области. Об этом сообщил глава обладминистрации Александр Прокудин.
"Это один из самых опасных населенных пунктов Херсонщины. Ежедневными обстрелами российские войска разбили практически всю инфраструктуру", – написал он.
По его данным, из 2600 человек, проживавших в Веселом до полномасштабного вторжения РФ, в настоящее время в поселке остается чуть больше сотни человек.
На видео показана изуродованная жилая застройка.
Веселое находится на побережье Днепра напротив временно оккупированного города Новая Каховка:
- В ночь на 31 марта российские войска атаковали ударными беспилотниками энергетическую инфраструктуру в Одесской области и агропредприятие в Херсонской.
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