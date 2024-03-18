На Херсонщині загинули троє жителів: розбирали знайдений FPV-дрон – той здетонував

Російський FPV-дрон (Фото: ресурс окупантів)

У селі Львове Херсонської області загинули троє місцевих мешканців – чоловіки розбирали знайдений на подвір'ї FPV-дрон, той здетонував. Про це повідомив голова обладміністрації Олександр Прокудін.

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"Чоловіки 45, 55 та 67 років принесли додому раніше знайдений на подвір’ї FPV-дрон та почали його розбирати. Внаслідок чого здетонував боєприпас", – написав він.

Усі троє чоловіків отримали тяжкі поранення та померли дорогою до лікарні, повідомив Прокудін.

Посадовець закликав бути вкрай обережними та не підбирати підозрілі предмети – у таких випадках треба відійти на безпечну відстань та викликати рятувальників або поліцію.

Львове знаходиться у Бериславському районі, на узбережжі Дніпра:

Мапа: Deepstate

2 лютого російська армія завдала авіаційного удару по центру Херсона. Внаслідок цього постраждали жінка та підліток.

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