В Херсонской области погибли трое жителей: разбирали найденный FPV-дрон – тот сдетонировал

Мужчины получили тяжелые ранения и умерли по дороге в больницу

Российский FPV-дрон (Фото: ресурс оккупантов)

В селе Львово Херсонской области погибли трое местных жителей – мужчины разбирали найденный во дворе FPV-дрон, тот сдетонировал. Об этом сообщил глава обладминистрации Александр Прокудин.

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"Мужчины 45, 55 и 67 лет принесли домой ранее найденный во дворе FPV-дрон и начали его разбирать. В результате чего сдетонировал боеприпас", – написал он.

Все трое мужчин получили тяжелые ранения и умерли по дороге в больницу, сообщил Прокудин.

Чиновник призвал быть крайне осторожными и не подбирать подозрительные предметы – в таких случаях нужно отойти на безопасное расстояние и вызвать спасателей или полицию.

Львово находится в Бериславском районе, на побережье Днепра:

Карта: Deepstate

2 февраля российская армия нанесла авиационный удар по центру Херсона. В результате пострадали женщина и подросток.

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