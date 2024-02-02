2 лютого російська армія завдала авіаційного удару по центру Херсона. Внаслідок цього постраждали жінка та підліток. Про це повідомили начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін і Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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За попередніми даними, російські окупаційні війська атакували Херсон з авіації. Внаслідок цього руйнувань зазнали багатоповерхівки та приватні житлові будинки.

Херсон, 2 лютого 2024 (Фото: Facebook/ ДСНС)

Херсон, 2 лютого 2024 (Фото: Facebook/ ДСНС)

Уже відомо про поранену 73-річну жінку, яка на момент удару перебувала надворі, її госпіталізовано з контузією й осколковим пораненням. Ще один потерпілий – 17-річний хлопець, його шпиталізували до медзакладу.

Херсон, 2 лютого 2024 (Фото: Telegram/ Роман Мрочко)

Надзвичайники проводять обстеження території.

Херсон, 2 лютого 2024 (Фото: Facebook/ ДСНС)

Росія регулярно завдає ударів по Херсону та підконтрольних Україні населених пунктах області, застосовуючи артилерію, міномети, авіацію та дрони.

1 лютого у Херсонській області російські війська завдали авіаудару по території пам’ятки національного значення Кам’янська Січ, що входить до складу Національного заповідника "Хортиця".

Того ж дня РФ атакувала Берислав Херсонської області: скинули боєприпаси на дві машини, у яких пересувалися представники гуманітарного центру, внаслідок вибуху загинули двоє громадян Франції.

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