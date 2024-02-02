2 февраля российская армия нанесла авиационный удар по центру Херсона. В результате этого пострадали женщина и подросток. Об этом сообщили начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, глава Херсонской ОВ Александр Прокудин и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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По предварительным данным, российские оккупационные войска атаковали Херсон с авиации. В результате этого разрушениям подверглись многоэтажки и частные жилые дома.

Херсон, 2 февраля 2024 года (Фото: Facebook/ ГСЧС)

Херсон, 2 февраля 2024 года (Фото: Facebook/ ГСЧС)

Уже известно о раненой 73-летней женщине, которая на момент удара находилась на улице, она госпитализирована с контузией и осколочным ранением. Еще один пострадавший – 17-летний парень, его госпитализировали в медучреждение.

Херсон, 2 февраля 2024 года (Фото: Telegram/ Роман Мрочко)

Чрезвычайники проводят обследование территории.

Херсон, 2 февраля 2024 года (Фото: Facebook/ ГСЧС)

Россия регулярно наносит удары по Херсону и подконтрольным Украине населенным пунктам области, применяя артиллерию, минометы, авиацию и дроны.

1 февраля в Херсонской области российские войска нанесли авиаудар по территории памятника национального значения Каменская Сечь, входящего в состав Национального заповедника "Хортица".

В тот же день РФ атаковала Берислав Херсонской области: сбросили боеприпасы на две машины, в которых передвигались представители гуманитарного центра, в результате взрыва погибли два гражданина Франции.

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