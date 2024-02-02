Россия нанесла авиаудар по центру Херсона: два человека ранены – видео, фото
2 февраля российская армия нанесла авиационный удар по центру Херсона. В результате этого пострадали женщина и подросток. Об этом сообщили начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, глава Херсонской ОВ Александр Прокудин и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
По предварительным данным, российские оккупационные войска атаковали Херсон с авиации. В результате этого разрушениям подверглись многоэтажки и частные жилые дома.
Уже известно о раненой 73-летней женщине, которая на момент удара находилась на улице, она госпитализирована с контузией и осколочным ранением. Еще один пострадавший – 17-летний парень, его госпитализировали в медучреждение.
Чрезвычайники проводят обследование территории.
- Россия регулярно наносит удары по Херсону и подконтрольным Украине населенным пунктам области, применяя артиллерию, минометы, авиацию и дроны.
- 1 февраля в Херсонской области российские войска нанесли авиаудар по территории памятника национального значения Каменская Сечь, входящего в состав Национального заповедника "Хортица".
- В тот же день РФ атаковала Берислав Херсонской области: сбросили боеприпасы на две машины, в которых передвигались представители гуманитарного центра, в результате взрыва погибли два гражданина Франции.
Читайте также: В Херсонской области во время атаки РФ погибли волонтеры из Франции. Реакция Зеленского и Макрона