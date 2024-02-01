РФ вдарила авіабомбами по військовому центру запорізького козацтва Кам'янська Січ: відео

Кам'янська Січ (Фото - Мінкульт)

У четвер, 1 лютого, у Херсонській області російські війська завдали авіаудару по території пам’ятки національного значення Кам’янська Січ, що входить до складу Національного заповідника "Хортиця". Про це повідомило Міністерство культури і інформаційної політики та показало відповідне відео російських пропагандистів.

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У відомстві зазначили, що на даному об’єкті знаходяться могила кошового отамана Костя Гордієнка та кладовище запорізьких козаків першої половини XVIII сторіччя.

Тимчасовий виконувач обов'язків міністра Ростислав Карандєєв заявив, що на рахунку РФ вже понад 120 пошкоджених чи зруйнованих пам’яток національного значення.

На опублікованих російськими пропагандистами відео обстрілу Кам’янської Січі можна помітити, що перший вибух стався безпосередньо на місці розташування колишньої Кам’янської Січі, точніше на території господарчого передмістя Січі, де протягом багатьох років здійснювали розвідувальні та дослідницькі роботи співробітники заповідника "Хортиця". Тут знаходяться ще недосліджені виробничі об’єкти залізотопного та гончарного комплексу першої половини XVIII сторіччя, зазначили у Мінкульті.

Другий приліт – на території сучасного туристичного об’єкта, де розташовується лапідарій, на якому представленні кам’яні пам’ятки (зернотерки, гармани тощо) у безпосередній близькості від хреста та могили кошового отамана Костя Гордієнка та в’їзних воріт Січі, побудованих у 2009 році. Також в цьому місці розташовується грот та залишки колишнього маєтку поміщика Агаркова.

Кам’янська Січ – один з останніх адміністративних і військових центрів Війська Запорозького Низового за часів його перебування під протекцією Кримського ханства у першій третині XVIII сторіччя.