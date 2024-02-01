РФ ударила авиабомбами по военному центру запорожского козачества Каменская Сечь: видео

Каменская Сечь (Фото - Минкульт)

В четверг, 1 февраля, в Херсонской области российские войска нанесли авиаудар по территории памятника национального значения Каменская Сечь, входящего в состав Национального заповедника "Хортица". Об этом сообщило Министерство культуры и информационной политики и показало соответствующее видео российских пропагандистов.

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В ведомстве отметили, что на данном объекте находятся могила кошевого атамана Костя Гордиенко и кладбище запорожских козаков первой половины XVIII столетия.

Временный исполняющий обязанности министра Ростислав Карандеев заявил, что на счету РФ уже более 120 поврежденных или разрушенных памятников национального значения.

На опубликованных российскими пропагандистами видео обстрелах Каменской Сечи можно заметить, что первый взрыв произошел непосредственно на месте расположения бывшей Каменской Сечи, точнее на территории хозяйственного пригорода Сечи, где на протяжении многих лет осуществляли разведывательные и исследовательские работы сотрудники заповедника "Хортица". Здесь находятся неисследованные производственные объекты железотопного и гончарного комплекса первой половины XVIII века, отметили в Минкульте.

Второй прилет – на территории современного туристического объекта, где располагается лапидарий, на котором представлены каменные достопримечательности (зернотерки, гарманы ипрочее) в непосредственной близости от креста и могилы кошевого атамана Костя Гордиенко и въездных ворот Сечи, построенных в 2009 году. Также в этом месте размещается грот и остатки бывшего имения помещика Агаркова.

Каменская Сечь – один из последних административных и военных центров Войска Запорожского Низового во время его пребывания под протекцией Крымского ханства в первой трети XVIII века.