На Херсонщині під час атаки РФ загинули волонтери із Франції. Реакція Зеленського та Макрона

Французький президент Макрон висловив солідарність з усіма волонтерами, які віддані справі допомоги людям

Наслідки російського удару, 1 лютого 2024 року (Фото: Поліція Херсонської області)

Президент Володимир Зеленський та його французький колега Емманюель Макрон відреагували на загибель двох французьких волонтерів у Херсонській області унаслідок російської атаки 1 лютого 2024 року.

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Президент Франції акцентував, що двоє французьких волонтерів загинули в Україні внаслідок російського удару.

"Боягузливий і обурливий акт. Мої думки з їхніми родичами та пораненими товаришами. Я висловлюю солідарність з усіма волонтерами, які віддані справі допомоги людям", – наголосив він.

Зеленський наголосив, що "російський терор не знає кордонів і національності жертв". Також він висловив вдячність за допомогу французьким гуманітарним працівникам.

"Відважні французькі гуманітарні працівники допомагали людям, і ми завжди будемо вдячні за їхню людяність. Мої співчуття їхнім близьким. Бажаю якнайшвидшого одужання іншим, хто постраждав у цій жахливій атаці", — заявив він.

1 лютого 2024 року РФ атакувала Берислав Херсонської області: скинули боєприпаси на дві машини, у яких пересувалися представники гуманітарного центру, внаслідок вибуху загинули двоє громадян Франції.

Наслідки російського удару, 1 лютого 2024 року (Фото: Поліція Херсонської області)

Також мінно-вибухові травми та вогнепальні поранення отримали ще троє французьких громадян та одесит — активіст українського представництва організації.

Наслідки російського удару, 1 лютого 2024 року (Фото: Поліція Херсонської області)

За попередніми даними слідства, окупанти здійснили масований обстріл із використанням безпілотників, постраждалих доставили до лікарні, їм надають допомогу.

Наслідки російського удару, 1 лютого 2024 року (Фото: Поліція Херсонської області)

Росія регулярно завдає ударів по Херсону та підконтрольних Україні населених пунктах області, застосовуючи артилерію, міномети, авіацію та дрони.

Також 1 лютого у Херсонській області російські війська завдали авіаудару по території пам’ятки національного значення Кам’янська Січ, що входить до складу Національного заповідника "Хортиця".

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