На Херсонщине во время атаки РФ погибли волонтеры из Франции. Реакция Зеленского и Макрона

Французский президент Макрон выразил солидарность со всеми волонтерами, которые преданы делу помощи людям

Последствия российского удара, 1 февраля 2024 года (Фото: Полиция Херсонской области)

Президент Владимир Зеленский и его французский коллега Эмманюэль Макрон отреагировали на гибель двух французских волонтеров в Херсонской области в результате российской атаки 1 февраля 2024 года.

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Президент Франции акцентировал, что двое французских волонтеров погибли в Украине в результате российского удара.

"Трусливый и возмутительный акт. Мои мысли с их родственниками и ранеными товарищами. Я выражаю солидарность всем волонтерам, которые преданы делу помощи людям", – подчеркнул он.

Зеленский подчеркнул, что "российский террор не знает границ и национальности жертв". Также он выразил благодарность за помощь французским гуманитарным работникам.

"Отважные французские гуманитарные работники помогали людям, и мы всегда будем благодарны за их человечность. Мои соболезнования их близким. Желаю скорейшего выздоровления другим, кто пострадал в этой ужасной атаке", — заявил он.

1 февраля 2024 года РФ атаковала Берислав Херсонской области: сбросили боеприпасы на две машины, в которых передвигались представители гуманитарного центра, в результате взрыва погибли два гражданина Франции.

Последствия российского удара, 1 февраля 2024 года (Фото: Полиция Херсонской области)

Также минно-взрывные травмы и огнестрельные ранения получили еще три французских граждан и одессит — активист украинского представительства организации.

Последствия российского удара, 1 февраля 2024 года (Фото: Полиция Херсонской области)

По предварительным данным следствия, оккупанты осуществили массированный обстрел с использованием беспилотников, пострадавших доставили в больницу, им оказывают помощь.

Последствия российского удара, 1 февраля 2024 года (Фото: Полиция Херсонской области)

Россия регулярно наносит удары по Херсону и подконтрольным Украине населенным пунктам области, применяя артиллерию, минометы, авиацию и дроны.

Также 1 февраля в Херсонской области российские войска нанесли авиаудар по территории памятника национального значения Каменская Сечь, входящего в состав Национального заповедника "Хортица".

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