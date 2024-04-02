Удары по Татарстану. Украина смогла создать средство, мощнее Shahed – аналитик Киричевский
После сегодняшних успешных ударов по военному и нефтеперерабатывающему заводам в Татарстане очевидно, что Силы обороны смогли создать средство поражения, мощнее дрона-камикадзе Shahed. Об этом в комментарии LIGA.net заявил военный аналитик Defence Express Иван Киричевский.
"У россиян нет дронов-камикадзе с фактической дальностью полета более 1000 километров. Все "шахеды" во время атак на Украину запускаются из приграничных районов или из временно оккупированного Крыма", – пояснил он.
По мнению Киричевского, не в интересах Украины более подробно разбирать, чем именно был нанесен удар по Татарстану, чтобы не помогать оккупантам выйти из состояния стратегической неопределенности.
"Россияне только пришли в себя после первых волн ударов по российским НПЗ. Начали думать над усилением защиты. Даже пошли на прямой косплей наших мобильных огневых групп, надеясь сбивать наши дроны-камикадзе, когда они будут пролетать линию фронта. А тут им еще раз выбили табуретку из-под ног", – объяснил он.
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- Утром 2 апреля беспилотники атаковали российское предприятие в Елабуге, выпускающее дроны. Собеседник LIGA.net заявил, что за этими ударами стоит Главное управление разведки.
- Собеседник LIGA.net сообщил, что производственные мощности российского завода по производству "шахедов" получили серьезные повреждения.
- Сегодня же беспилотники ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Нижнекамске. Собственные источники LIGA.net сообщили, что это совместная операция Службы безопасности Украины и ГУР.
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