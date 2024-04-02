Удары по Татарстану. Украина смогла создать средство, мощнее Shahed – аналитик Киричевский

По его словам, у оккупантов нет дронов-камзкадзе с фактической дальностью полета более 1000 км

Пораженный завод по производству "шахедов" (Фото: росСМИ)

После сегодняшних успешных ударов по военному и нефтеперерабатывающему заводам в Татарстане очевидно, что Силы обороны смогли создать средство поражения, мощнее дрона-камикадзе Shahed. Об этом в комментарии LIGA.net заявил военный аналитик Defence Express Иван Киричевский.

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"У россиян нет дронов-камикадзе с фактической дальностью полета более 1000 километров. Все "шахеды" во время атак на Украину запускаются из приграничных районов или из временно оккупированного Крыма", – пояснил он.

По мнению Киричевского, не в интересах Украины более подробно разбирать, чем именно был нанесен удар по Татарстану, чтобы не помогать оккупантам выйти из состояния стратегической неопределенности.

"Россияне только пришли в себя после первых волн ударов по российским НПЗ. Начали думать над усилением защиты. Даже пошли на прямой косплей наших мобильных огневых групп, надеясь сбивать наши дроны-камикадзе, когда они будут пролетать линию фронта. А тут им еще раз выбили табуретку из-под ног", – объяснил он.

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Утром 2 апреля беспилотники атаковали российское предприятие в Елабуге, выпускающее дроны. Собеседник LIGA.net заявил, что за этими ударами стоит Главное управление разведки.

Собеседник LIGA.net сообщил, что производственные мощности российского завода по производству "шахедов" получили серьезные повреждения.

сообщил, что производственные мощности российского завода по производству "шахедов" получили серьезные повреждения. Сегодня же беспилотники ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Нижнекамске. Собственные источники LIGA.net сообщили, что это совместная операция Службы безопасности Украины и ГУР.

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