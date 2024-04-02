ГУР атакувало завод з виробництва "шахедів" у Татарстані. Потужності серйозно пошкоджені
Вранці 2 квітня безпілотники атакували російський завод із виробництва "шахедів", розташований у місті Єлабуга в Татарстані, внаслідок чого виробничі потужності підприємства зазнали серйозних пошкоджень. Про це співрозмовник в Головному управлінні розвідки Міноборони розповів в коментарі LIGA.net для тексту ""Вибили табуретку з-під ніг". Україна вдарила по стратегічних тилах РФ. Що це означає".
"Ми не можемо говорити зараз про повне знищення виробничих потужностей. Але там є серйозні пошкодження. Частина з них – завдані самими росіянами, тобто їхнім використанням засобів протиповітряної й протиракетної оборони", – заявив він.
Співрозмовник зазначив, що уламками була пошкоджена низка об'єктів. Втім, за його словами, для росіян це "традиційна практика, у них таке часто буває".
Він також наголосив, що місцеве населення здивоване атакою на завод – це видно із публічних джерел.
"Але те, що військові об'єкти розташовуються в непризначених для цього місцях, це також факт, на який місцеве населення має звертати увагу. Та усвідомлювати, на яку небезпеку їх наражає влада і путінський режим", – наголосив він.
- Зранку 2 квітня безпілотники атакували російське підприємство в Єлабузі, яке випускає дрони. Співрозмовник LIGA.net у Міноборони заявив, що за цими ударами стоїть ГУР.
- Того ж дня безпілотники вдарили по нафтопереробному заводу в Нижньокамську. Власні джерела LIGA.net повідомили, що це була спільна операція Служби безпеки України та ГУР.
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