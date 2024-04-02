ГУР атаковало завод по производству "шахедов" в Татарстане. Мощности серьезно повреждены

В разведке отметили, что о полном уничтожении производственных мощностей речь не идет

Последствия атаки (Фото: ресурс оккупантов)

Утром 2 апреля беспилотники атаковали российский завод по производству "шахедов", расположенный в городе Елабуга в Татарстане, в результате чего производственные мощности предприятия получили серьезные повреждения. Об этом собеседник в Главном управлении разведки Минобороны рассказал в комментарии LIGA.net для текста "Выбили табуретку из-под ног. Украина ударила по стратегическим тылам РФ. Что это значит".

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"Мы не можем говорить сейчас о полном уничтожении производственных мощностей. Но там есть серьезные повреждения. Часть из них – нанесены самими россиянами, то есть их использованием средств противовоздушной и противоракетной обороны", – заявил он.

Собеседник отметил, что обломками был поврежден ряд объектов. Впрочем, по его словам, для россиян это "традиционная практика, у них такое часто бывает".

Он также подчеркнул, что местное население удивлено атакой на завод – это видно из публичных источников.

"Но то, что военные объекты располагаются в непредназначенных для этого местах, это также факт, на который местное население должно обращать внимание. И осознавать, какой опасности их подвергает власть и путинский режим", — подчеркнул он.

Утром 2 апреля беспилотники атаковали российское предприятие в Елабуге, выпускающее дроны. Собеседник LIGA.net в Минобороны заявил, что за этими ударами стоит ГУР.

в Минобороны заявил, что за этими ударами стоит ГУР. В тот же день беспилотники ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Нижнекамске. Собственные источники LIGA.net сообщили, что это совместная операция Службы безопасности Украины и ГУР.

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